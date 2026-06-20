Dünya Kupası: Cezayir, Lionel Messi ve Mac Allister Hakkında FIFA'ya Şikayette Bulundu

·73·Spor
Dünya Kupası: Cezayir, Lionel Messi ve Mac Allister Hakkında FIFA'ya Şikayette Bulundu

Dünya Kupası grup aşamasının açılış maçında Arjantin milli takımına karşı alınan 0-3'lük mağlubiyet, Cezayir Futbol Federasyonu'nun sert tepkisine neden oldu. Kuzey Afrikalılar, karşılaşmayı yöneten Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın kararlarından memnun kalmayarak FIFA'ya resmi bir şikayet mektubu gönderdi. Temel itirazlar, Lionel Messi ve Alexis Mac Allister'ın dahil olduğu sert pozisyonlara odaklanmış durumda. Goal.com haberine göre.

The Athletic'in haberine göre, Cezayir tarafı maçın 30. dakikasında yaşanan bir pozisyonu özellikle vurguluyor. Bu pozisyonda Arjantin kaptanı Lionel Messi, rakip savunmacı Aissa Mandi ile girdiği ikili mücadelede kramponunun alt kısmıyla tehlikeli bir hareket yaptı. Cezayir Federasyonu, Messi'nin bu pozisyonda oyundan atılması gerektiğini savunuyor.

Ayrıca şikayette, orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister ile ilgili bir epizod da yer alıyor. Bilgiye göre, Mac Allister Cezayirli Ibrahim Maza ile girdiği mücadelede rakibine dirseğiyle vurdu ancak hakem tarafından herhangi bir disiplin cezası uygulanmadı. Cezayir tarafı, bu tür durumların maç sonucuna doğrudan etki ettiğini iddia ediyor.

Teknik Direktör ve Federasyonun Tepkisi

Cezayir milli takımının teknik direktörü Vladimir Petkovic, duruma değinirken hakem yönetimine olan memnuniyetsizliğini gizlemedi. Uzman isim, "Hipotetik durumları yorumlamanın anlamı yok ama her şeyi herkes gördü, ben de dahil", şeklinde belirtti. Federasyondaki anonim kaynaklara göre, takım futbolcularının sahadaki güvenliğinin sağlanmamasından dolayı oldukça kırgın.

Bu tartışmaların gölgesinde, maç Lionel Messi için tarihi bir önem taşıdı. Arjantin formasıyla 200. maçına çıkan Messi, karşılaşmada hat-trick yaptı. Bu gollerle Messi, Miroslav Klose'nin Dünya Kupaları tarihindeki 16 gollük rekorunu kırmış oldu. Ancak rakip takımın itirazları, bu görkemli geceye gölge düşürdü.

FIFA ve diğer resmi futbol kuruluşları, Cezayir'in şikayetiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Mevcut dünya şampiyonu ise sıradaki maçlarına hazırlanmaya devam ediyor. Arjantin, grup aşamasının sonraki turlarında Avusturya ve Ürdün milli takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, play-off meselesini erkenden çözmek için disiplin ve hücum dengesini korumak zorunda.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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