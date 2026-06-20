2026 Dünya Kupası: İskoçya – Fas 0:1 (Golü izleyin)

·46·Spor
2026 Dünya Kupası: İskoçya – Fas 0:1 (Golü izleyin)

Dünya Kupası'nın 2. turunda Fas milli takımı İskoçya ile karşı karşıya geldi. G grubu mücadelesinde Afrikalılar sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Tek gol 2. dakikada Ismael Saibari tarafından kaydedildi.

2026 Dünya Kupası. 2. Tur
İskoçya – Fas 0:1
Gol: Saibari 2

Böylece Fas, iki maç sonunda 4 puanla grubunda Brezilya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. İskoçya'nın ise 3 puanı bulunuyor.

İskoçyaFasIsmael SaibariBrezilya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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