2026 Dünya Kupası: İskoçya – Fas 0:1 (Golü izleyin)
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
2026 Dünya Kupası. 2. Tur
Dünya Kupası'nın 2. turunda Fas milli takımı İskoçya ile karşı karşıya geldi. G grubu mücadelesinde Afrikalılar sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Tek gol 2. dakikada Ismael Saibari tarafından kaydedildi.
2026 Dünya Kupası. 2. Tur
İskoçya – Fas 0:1
Gol: Saibari 2
Böylece Fas, iki maç sonunda 4 puanla grubunda Brezilya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. İskoçya'nın ise 3 puanı bulunuyor.
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…