Tantashev'in Debutu: İskoçya – Fas Maçındaki Hakem Tartışmaları

Dünya Kupası G grubu 2. turunda oynanan İskoçya ve Fas (0:1) karşılaşması, sadece sert oyunuyla değil, Özbekistanlı hakem Ilgiz Tantashev'in tarihi debutu ve sahadaki tartışmalı pozisyonlarıyla da dikkat çekti.

Tantashev'in yönettiği karşılaşmada, Afrikalıların ilk dakikalarda attığı gol maçın kaderini belirledi.

Maç protokolü ve kadrolar

İskoçya — Fas 0:1

Gol: Saibari, 2 (0:1).

İskoçya: Gunn, Henley, Hendry, Robertson, Patterson (Ralston, 88), Christie (McLean, 71), Ferguson, Tierney (Duke, 60), McGinn (Stewart, 88), McTominay, Adams (Dykes, 71).

Fas: Bounou, Diop, Riyad, Mazraoui, Hakimi, Bouaddi, Al-Aynawi, Unai (Al-Murabet, 90), Al-Hannash (Talbi, 83), Dias (Rahimi, 83), Saibari (Amaymouni-Eshguyab, 83).

Sarı Kartlar: Robertson, 65 — Diop, 22.

Saibari'den üst üste ikinci hediye

Fas milli takımı maça çok aktif başladı ve bu durum hızlı bir golün yolunu açtı. İlk turda Brezilya ağlarını sarsan Ismail Saibari, bu kez de dikkatleri üzerine çekti. Maçın henüz 2. dakikasında Braim Dias'ın şık pasını gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

Ilgiz Tantashev ve üç tartışmalı pozisyon

Karşılaşma boyunca Britanyalılar hakem kararlarından birkaç kez memnun kalmadılar. Ancak video tekrarları ve uzman analizleri Özbek hakemin haklı olduğunu gösterdi:

Kırmızı kart talebi (Diop pozisyonu): İlk yarıda Faslı Diop, İskoç forvet Adams'ı faulle durdurdu. Taraftarlar "son adam faulü" için kırmızı kart talep etti. Ancak Tantashev sarı kartla yetindi; çünkü o hatta Fas'ın bir diğer savunmacısı da durumu kontrol ediyordu. McGinn'in düşüşü: Ceza sahası içinde John McGinn'in düştüğü pozisyonda Tantashev kural ihlali olmadığına karar verdi. İskoçya teknik direktörü Steve Clarke maç sonrası bu pozisyonu "50'ye 50" olarak değerlendirdi ve hakeme itiraz etmedi. McTominay'in penaltı talebi: Scott McTominay'in rakip ceza sahasında düşmesi ise uluslararası uzmanlar arasında büyük tartışmalara yol açtı.

ITV uzmanlarının fikirleri ikiye bölündü

Maçı Büyük Britanya'da yayınlayan «ITV» kanalının stüdyosunda McTominay ile ilgili pozisyon hararetle tartışıldı:

Kristina Unkel (eski hakem): «Tantashev'in futbolcuların ikili mücadelelerde daha sert oynamasına ve fiziksel mücadeleye izin vermesiyle tanındığını biliyoruz. Ancak bu pozisyonda penaltı vermek için çok fazla şeye gerek yoktu. Bence penaltı vardı».

Roy Keane (eski futbolcu): «Bence bu penaltı değil. Sadece düşmek istedi. Oyun çok sertti. Hakem ise bazı durumlarda oyuna fazla müdahale etti: futbolcular düşer düşmez faul çaldı».

Her şeye rağmen, Ilgiz Tantashev baskı altında olmasına rağmen debut maçını güvenle yönetti ve Fas'ın 1:0'lık galibiyetini tescilledi. Dünya Kupası heyecanını bizimle takip etmeye devam edin!