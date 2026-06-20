Leeds United, Almanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Julian Brandt'ı kadrosuna katmak istiyor

İngiliz ekibi Leeds United, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmeyi planlıyor. Takım, dikkatini Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu, deneyimli orta saha Julian Brandt'a çevirdi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren futbolcu şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor ve bu transferin Leeds için finansal açıdan oldukça avantajlı olması bekleniyor. Bu bilgiyi Goal.com aktardı.

Goal.com'un haberine göre, 30 yaşındaki Brandt, Borussia Dortmund formasıyla yedi sezon boyunca istikrarlı bir performans sergiledi. 2019 yılında Bayer Leverkusen'den 25 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Şimdi ise kariyerine İngiltere Premier League'de devam etme fırsatına sahip. Leeds United, geçen sezonki başarısız performansının ardından kadroyu deneyimli oyuncularla takviye etmeyi hedefliyor.

Geniş deneyim ve çok yönlülük

Julian Brandt, Avrupa futbolunda büyük saygınlığa sahip bir oyuncu olarak kabul ediliyor. Almanya Bundesliga'da 380'den fazla maça çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde 80'den fazla maçta görev aldı. Dortmund'daki istatistikleri de takdire şayan: 307 maçta 57 gol ve 70 asist yaptı. Bu rakamlar, Leeds'in hücum gücünü artırmada şüphesiz önemli bir faktör olacaktır.

Futbolcunun temel avantajlarından biri çok yönlülüğüdür. Brandt sadece ofansif orta saha olarak değil, aynı zamanda merkezde veya kanatlarda da aynı derecede etkili olabilir. Bu özellik, teknik ekibe taktik şemaları değiştirme konusunda geniş imkanlar sunuyor. Leeds yönetimi, Alman futbolcuyu tam da bu yönleri nedeniyle ana hedef olarak belirledi.

Rekabet ve diğer adaylar

Ancak Julian Brandt için mücadelede Leeds United yalnız değil. Haberlere göre, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden en az bir kulüp daha oyuncuyla ilgileniyor. Serbest oyuncu statüsü, kulüplerin transfer ücreti ödemeden sadece maaş konusunda anlaşmalarının yeterli olması nedeniyle transfer piyasasındaki cazibesini daha da artırıyor.

Leeds United sadece Brandt ile sınırlı kalmak istemiyor. Kulübün gözlemcileri, Kuzey İrlanda Milli Takımı oyuncusu Shea Charles gibi genç yetenekleri de takip ediyor. Yeni sezon öncesinde takım, kadroyu hem deneyimli hem de gelecek vadeden futbolcularla dengelemeyi amaçlıyor. Brandt'ın gelişi ise kulübün hırslarının yüksek olduğunun bir göstergesi olacaktır.