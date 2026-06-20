Çin'in Guiyang şehrinde düzenlenen yeni uluslararası organizasyon olan «World Boxing» Kupası karar aşamasına geldi. Özbekistan Boks Federasyonu'ndan alınan resmi bilgilere göre, turnuvanın final aşamasında Özbek boks okulu temsilcileri sayısal olarak mutlak üstünlüğü ele geçirdi.

Dünyanın birçok güçlü ülkesinin katıldığı bu turnuvada, hangi ülkeden kaç sporcunun şampiyonluk için mücadele etme hakkı kazandığını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

«World Boxing» Kupası Finalistleri Sıralaması

Ülkeler Finalist Sayısı Konum ve Durum Özbekistan 7 kişi Turnuvanın lideri! En geniş kadroyla altın madalya adayı Çin 6 kişi Ev sahibi olarak güçlü bir rekabet sergiliyor Kazakistan 5 kişi Geleneksel olarak ilk üçü tamamlıyor Fransa 4 kişi Avrupa ülkeleri arasında en iyi sonuç Hindistan 4 kişi Son yıllardaki yükselişini finalde de kanıtladı Brezilya 3 kişi Güney Amerika'nın turnuvadaki ana umudu İngiltere 2 kişi İki Britanyalı temsilci ringe çıkacak ABD 2 kişi Kuzey Amerika'nın ana vuruş gücü İtalya 2 kişi Avrupa boksunun diğer temsilcileri Azerbaycan 1 kişi Kafkas okulunun tek finalisti Bulgaristan 1 kişi Sınırlı kadroyla maksimum sonuç Almanya 1 kişi Alman boksör altın için savaşacak Kanada 1 kişi Finalin sürpriz katılımcılarından biri Taipei 1 kişi Madalyalar için mücadele eden bir başka Asyalı temsilci

Jeopolitik Üstünlük (Ringin Kralları): Final aşamasına en çok boksör çıkaran ilk üç ülkenin tamamı (Özbekistan, Çin ve Kazakistan) Asya kıtası temsilcileridir. Özellikle vatandaşlarımızın 7 temsilciyle finale yükselmesi, Özbek boksunun dünyadaki konumunun ve potansiyelinin hala en üst seviyede olduğunu açıkça göstermektedir.

Önümüzde heyecanlı ve amansız final maçları var. Ülkemizi temsil eden tüm boksörlerimize altın madalyalar kazanmalarını ve Guiyang ringinde Özbekistan marşını gururla yankılatmalarını diliyoruz! Haydi Özbekistan!