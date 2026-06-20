Dünya Kupası: Özbekistan Finalist Sayısında Dünyada Birinci!

·49·Spor
Dünya Kupası: Özbekistan Finalist Sayısında Dünyada Birinci!

Çin'in Guiyang şehrinde düzenlenen yeni uluslararası organizasyon olan «World Boxing» Kupası karar aşamasına geldi. Özbekistan Boks Federasyonu'ndan alınan resmi bilgilere göre, turnuvanın final aşamasında Özbek boks okulu temsilcileri sayısal olarak mutlak üstünlüğü ele geçirdi.

Dünyanın birçok güçlü ülkesinin katıldığı bu turnuvada, hangi ülkeden kaç sporcunun şampiyonluk için mücadele etme hakkı kazandığını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

«World Boxing» Kupası Finalistleri Sıralaması

Ülkeler

Finalist Sayısı

Konum ve Durum

Özbekistan

7 kişi

Turnuvanın lideri! En geniş kadroyla altın madalya adayı

Çin

6 kişi

Ev sahibi olarak güçlü bir rekabet sergiliyor

Kazakistan

5 kişi

Geleneksel olarak ilk üçü tamamlıyor

Fransa

4 kişi

Avrupa ülkeleri arasında en iyi sonuç

Hindistan

4 kişi

Son yıllardaki yükselişini finalde de kanıtladı

Brezilya

3 kişi

Güney Amerika'nın turnuvadaki ana umudu

İngiltere

2 kişi

İki Britanyalı temsilci ringe çıkacak

ABD

2 kişi

Kuzey Amerika'nın ana vuruş gücü

İtalya

2 kişi

Avrupa boksunun diğer temsilcileri

Azerbaycan

1 kişi

Kafkas okulunun tek finalisti

Bulgaristan

1 kişi

Sınırlı kadroyla maksimum sonuç

Almanya

1 kişi

Alman boksör altın için savaşacak

Kanada

1 kişi

Finalin sürpriz katılımcılarından biri

Taipei

1 kişi

Madalyalar için mücadele eden bir başka Asyalı temsilci

Jeopolitik Üstünlük (Ringin Kralları):

Final aşamasına en çok boksör çıkaran ilk üç ülkenin tamamı (Özbekistan, Çin ve Kazakistan) Asya kıtası temsilcileridir. Özellikle vatandaşlarımızın 7 temsilciyle finale yükselmesi, Özbek boksunun dünyadaki konumunun ve potansiyelinin hala en üst seviyede olduğunu açıkça göstermektedir.

Önümüzde heyecanlı ve amansız final maçları var. Ülkemizi temsil eden tüm boksörlerimize altın madalyalar kazanmalarını ve Guiyang ringinde Özbekistan marşını gururla yankılatmalarını diliyoruz! Haydi Özbekistan!

ÖzbekistanÇinKazakistanFransaHindistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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