Dünya Kupası: Özbekistan Finalist Sayısında Dünyada Birinci!
Çin'in Guiyang şehrinde düzenlenen yeni uluslararası organizasyon olan «World Boxing» Kupası karar aşamasına geldi. Özbekistan Boks Federasyonu'ndan alınan resmi bilgilere göre, turnuvanın final aşamasında Özbek boks okulu temsilcileri sayısal olarak mutlak üstünlüğü ele geçirdi.
Dünyanın birçok güçlü ülkesinin katıldığı bu turnuvada, hangi ülkeden kaç sporcunun şampiyonluk için mücadele etme hakkı kazandığını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:
«World Boxing» Kupası Finalistleri Sıralaması
Ülkeler
Finalist Sayısı
Konum ve Durum
Özbekistan
7 kişi
Turnuvanın lideri! En geniş kadroyla altın madalya adayı
Çin
6 kişi
Ev sahibi olarak güçlü bir rekabet sergiliyor
5 kişi
Geleneksel olarak ilk üçü tamamlıyor
4 kişi
Avrupa ülkeleri arasında en iyi sonuç
Hindistan
4 kişi
Son yıllardaki yükselişini finalde de kanıtladı
Brezilya
3 kişi
Güney Amerika'nın turnuvadaki ana umudu
İngiltere
2 kişi
İki Britanyalı temsilci ringe çıkacak
ABD
2 kişi
Kuzey Amerika'nın ana vuruş gücü
İtalya
2 kişi
Avrupa boksunun diğer temsilcileri
Azerbaycan
1 kişi
Kafkas okulunun tek finalisti
Bulgaristan
1 kişi
Sınırlı kadroyla maksimum sonuç
Almanya
1 kişi
Alman boksör altın için savaşacak
Kanada
1 kişi
Finalin sürpriz katılımcılarından biri
Taipei
1 kişi
Madalyalar için mücadele eden bir başka Asyalı temsilci
Jeopolitik Üstünlük (Ringin Kralları):
Final aşamasına en çok boksör çıkaran ilk üç ülkenin tamamı (Özbekistan, Çin ve Kazakistan) Asya kıtası temsilcileridir. Özellikle vatandaşlarımızın 7 temsilciyle finale yükselmesi, Özbek boksunun dünyadaki konumunun ve potansiyelinin hala en üst seviyede olduğunu açıkça göstermektedir.
Önümüzde heyecanlı ve amansız final maçları var. Ülkemizi temsil eden tüm boksörlerimize altın madalyalar kazanmalarını ve Guiyang ringinde Özbekistan marşını gururla yankılatmalarını diliyoruz! Haydi Özbekistan!
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