Toni Kroos, Eleştirilerin Odağındaki Jude Bellingham'ı Savundu

·40·Spor
Toni Kroos, Eleştirilerin Odağındaki Jude Bellingham'ı Savundu

Real Madrid efsanesi Toni Kroos, son zamanlarda medya ve taraftarlar tarafından sert eleştirilen Jude Bellingham'a destek verdi. Eski Alman orta saha oyuncusu, İngiliz yıldızı modern futbolun en eksiksiz oyuncularından biri olarak tanımladı. Bu haber ixbt.com ve Goal.com tarafından aktarıldı. haber veriyor.

Bellingham, geçen sezonki fantastik çıkışının ardından bu sezon belli bir düşüş yaşıyor. Omuz ve kas sakatlıkları, istikrarlı bir performans sergilemesine engel oluyor. İspanyol basınının ve taraftarların bir kısmı ise artık onun ilk on birdeki yerini sorgulamaya başlamıştı.

Kroos'un Yüksek Takdiri

Rio Ferdinand ile katıldığı bir podcast programında Toni Kroos, Bellingham hakkındaki olumsuz görüşlere kesinlikle katılmadığını belirtti. Genç orta sahanın Madrid'deki ilk yılının beklenenden çok daha iyi geçtiğini ve herkesi hayrete düşürdüğünü vurguladı.

"O, dünyadaki en eksiksiz orta saha oyuncularından biri. Onda çok nadir görülen ve kendine özgü özellikler görüyorum. Yeteneği ve sahadaki hareketleri gerçekten özel", dedi kariyerini noktalayan Alman yıldız.

Kroos'a göre, fiziksel durumla ilgili sorunlar geçici nitelikte ve bu durum futbolcunun genel seviyesine gölge düşürmemeli. Bellingham'ın profesyonelliğinden şüphe duymadığını ve onun hâlâ dünyanın en elit oyuncuları arasında olduğunu ekledi.

Asılsız Haberler ve İtibar Suikastı Girişimleri

Tartışmaya katılan eski Manchester United kaptanı Rio Ferdinand da Bellingham etrafındaki gürültüye ilişkin görüşlerini paylaştı. Ferdinand'a göre, bazı çevreler futbolcunun itibarına zarar vermek için kasıtlı olarak yanlış bilgiler yayıyor.

"Bellingham hakkında gerçeği yansıtmayan bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Hatta özel hayatı ve karakteri hakkında çeşitli hikayeler uyduruyorlar", dedi Ferdinand. Uzmana göre, bu baskı, genç yıldızın çok hızlı yükselişinin getirdiği olumsuz bir sonuç.

Şu anda Real Madrid kadrosundaki yerini sağlamlaştırmaya çalışan Jude Bellingham için bu kadar saygın isimlerin desteği psikolojik açıdan çok önemli. Madrid kulübü yönetimi de futbolcuya güvenmeye devam ediyor ve en kısa sürede en iyi formuna dönmesini bekliyor.

Real MadridJude BellinghamToni KroosFutbolTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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