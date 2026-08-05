Gigabyte ekran kartlarının fiyatının yüzde 40'a kadar artması bekleniyor

Dünya genelinde bilgisayar bileşenlerinin, özellikle grafik yongalarının fiyatlarındaki değişim kullanıcıları ve piyasa uzmanlarını endişelendiriyor. Ixbt.com'un haberine göre, Japonya'nın önde gelen CFD-BIZ perakendecisi müşterilerini ekran kartı fiyatlarında yaşanacak sert artış konusunda uyardı ve bunun için açıkça özür diledi. Yeni değişikliklerin tüketiciler üzerindeki mali yükü daha da artırması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Güney Kore'de grafik kartı fiyatlarının yüzde 20-30 oranında artması önemli bir darbe olmuşken, Japonya pazarındaki durum daha da ciddi bir hâl alıyor. Ülkenin tanınmış perakende zincirlerinden biri olan CFD-BIZ, müşterilerine gönderdiği resmi açıklamada fiyatların yüzde 40'a kadar sıçrayabileceğini bildirdi. Böylesine keskin bir artışın alıcıların bütçesini ciddi şekilde etkileyeceği kesin.

Fiyatlar neden artıyor ve suçlu kim?

Perakendeciler genellikle fiyat politikasındaki değişiklikleri genel piyasa eğilimleri veya enflasyonla açıklar. Ancak bu durumda Japon perakendecinin açıklamasında doğrudan belirli bir üretici şirketin adını anması dikkat çekti. Şirketin açıklamasına göre fiyatların yeniden gözden geçirilmesi, özellikle Gigabyte markasına ait ürünleri kapsayacak.

CFD-BIZ'in verdiği bilgilere göre yeni fiyat politikası 1 Ağustos 2026'da resmen yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra verilen tüm siparişlere uygulanacak. Şimdilik hangi model türlerinin listeye alınacağı ve kapsamın ne kadar geniş olacağı net değil; çünkü nihai liste değişebilir.

Perakende zincirinin temsilcileri tüketicilere yönelik açıklamalarında yaşanan rahatsızlıklar için özür diledi:

Tüm alıcılardan, böyle ani bir duyuru yaptığımız için içtenlikle özür dileriz;

Üreticinin fiyat politikasını yeniden gözden geçirmesi nedeniyle değişiklikler yapılıyor;

Gigabyte ekran kartlarının fiyatının mevcut seviyelere kıyasla önemli ölçüde artması bekleniyor;

Yeni düzenleme 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek.

Analistlere göre her ne kadar yalnızca bir markanın adı anılmış olsa da bu durum tek bir şirketle sınırlı kalmayacak. Piyasa dinamikleri doğrultusunda diğer önde gelen üreticilerin de ürün fiyatlarını kademeli olarak artırması olası. Bu da nihayetinde tüm donanım pazarında genel bir fiyat artışına yol açabilir.

Mevcut aşamada son tüketicilerin ekran kartlarını hangi fiyatlardan satın alabileceği ve beklenen artışın ne ölçüde gerçekleşeceği tam olarak bilinmiyor. Buna rağmen teknoloji meraklıları ve oyun bilgisayarı toplamayı planlayanlar piyasa durumunu yakından takip etmeli.