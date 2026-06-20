World Boxing Kupası: Boksörlerimizin Final Rakipleri
Yarın, Çin'in Guiyang şehrinde düzenlenen World Boxing Kupası'nın en heyecanlı aşaması olan final maçları başlıyor. Güçlü bir kadroyla katılan Özbekistan milli takımı, 7 temsilcisiyle altın madalyalar için ringe çıkacak.
Eşleşmelere baktığımızda, hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde oldukça sert çarpışmalar bizi bekliyor. Özellikle -50 kg sıkletindeki yerel ve Kazak boksörler arasındaki geleneksel derbi (Jalilov ve dünya şampiyonu Tashkenbay mücadelesi) ile Olimpiyat ve dünya şampiyonu Abdumalik Xalokov'un maçı şüphesiz turnuvanın gözdesi olacak.
Yarınki tarihi maçların tam ve detaylı programı:
Sıklet
Özbek Boksör
Rakip ve Ülkesi
Kategori
-48 kg
Farzona Fozilova
Jyoti (Hindistan)
Kadınlar
-50 kg
Asilbek Jalilov
Sanjar Tashkenbay (Kazakistan)
Erkekler
-57 kg
Nigina O‘ktamova
Prachi (Hindistan)
Kadınlar
-60 kg
Abdumalik Xalokov
Luiz Gabriyel (Brezilya)
Erkekler
-80 kg
Javohir Ummataliyev
Vanderley Pereira (Brezilya)
Erkekler
-90 kg
To‘rabek Xabibullayev
Isaak Okoh (İngiltere)
Erkekler
+80 kg
Oltinoy Sotimboyeva
Yilian Jan (Çin)
Kadınlar
Yarışma düzeni ve saati:
Maçların başlangıcı: Yarın sabah saat 09:00'dan itibaren.
Düzen: Tüm mücadeleler, taraftarlar için kolaylık sağlamak amacıyla iki ayrı program (seans) halinde gerçekleştirilecektir.
Özbek boks okulunun gerçek gücünü dünyaya bir kez daha göstermek için ringe çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar dileriz. Altın madalyalar şimdiden mübarek olsun, haydi Özbekistan!
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