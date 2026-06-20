World Boxing Kupası: Boksörlerimizin Final Rakipleri

·1·Spor
World Boxing Kupası: Boksörlerimizin Final Rakipleri

Yarın, Çin'in Guiyang şehrinde düzenlenen World Boxing Kupası'nın en heyecanlı aşaması olan final maçları başlıyor. Güçlü bir kadroyla katılan Özbekistan milli takımı, 7 temsilcisiyle altın madalyalar için ringe çıkacak.

Eşleşmelere baktığımızda, hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde oldukça sert çarpışmalar bizi bekliyor. Özellikle -50 kg sıkletindeki yerel ve Kazak boksörler arasındaki geleneksel derbi (Jalilov ve dünya şampiyonu Tashkenbay mücadelesi) ile Olimpiyat ve dünya şampiyonu Abdumalik Xalokov'un maçı şüphesiz turnuvanın gözdesi olacak.

Yarınki tarihi maçların tam ve detaylı programı:

Sıklet

Özbek Boksör

Rakip ve Ülkesi

Kategori

-48 kg

Farzona Fozilova

Jyoti (Hindistan)

Kadınlar

-50 kg

Asilbek Jalilov

Sanjar Tashkenbay (Kazakistan)

Erkekler

-57 kg

Nigina O‘ktamova

Prachi (Hindistan)

Kadınlar

-60 kg

Abdumalik Xalokov

Luiz Gabriyel (Brezilya)

Erkekler

-80 kg

Javohir Ummataliyev

Vanderley Pereira (Brezilya)

Erkekler

-90 kg

To‘rabek Xabibullayev

Isaak Okoh (İngiltere)

Erkekler

+80 kg

Oltinoy Sotimboyeva

Yilian Jan (Çin)

Kadınlar

Yarışma düzeni ve saati:

  • Maçların başlangıcı: Yarın sabah saat 09:00'dan itibaren.

  • Düzen: Tüm mücadeleler, taraftarlar için kolaylık sağlamak amacıyla iki ayrı program (seans) halinde gerçekleştirilecektir.

Özbek boks okulunun gerçek gücünü dünyaya bir kez daha göstermek için ringe çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar dileriz. Altın madalyalar şimdiden mübarek olsun, haydi Özbekistan!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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