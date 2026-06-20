Söylentilere son: Real Madrid, Michael Olise hakkında resmi açıklama yaptı

·100·Spor
Söylentilere son: Real Madrid, Michael Olise hakkında resmi açıklama yaptı

Madrid'in Real Madrid kulübü, Münih'in Bayern München kulübünün kanat oyuncusu Michael Olise etrafında dönen transfer söylentilerine son vermek amacıyla resmi bir açıklama yayınladı. "Kraliyet Kulübü", Fransız futbolcu, menajerleri veya temsilcileriyle hiçbir temas kurmadığını kesin bir dille belirtti.

Resmi yalanlama metni

Kulübün resmi web sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle deniliyor:

«Çeşitli medya organlarında kulübümüzün Bayern München oyuncusu Michael Olise'ye ilgi gösterdiğine dair çıkan haberlerle ilgili olarak Real Madrid, futbolcunun kendisiyle, temsilcileriyle veya çevresindeki herhangi bir kişiyle doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir temas kurmadığını bildirir».

Real Madrid ve Bayern München arasındaki kurumsal saygı

Madrid devi, Münih kulübü ile yıllar içinde şekillenen güçlü ilişkileri ayrıca vurguladı:

  • Karşılıklı güven: İki kulüp arasındaki ilişkiler uzun yıllardır saygı, iş birliği ve güvene dayanmaktadır.

  • Transfer etiği: Real Madrid, herhangi bir futbolcuya ilgi duyduğunda, öncelikle mevcut kulübüyle doğrudan müzakere yürütmenin kurumsal sadakat prensibi olduğunu hatırlattı.

  • Üzüntü ifadesi: Kulüp yönetimi, gerçeği yansıtmayan bu tür varsayımların ve uydurmaların medyada yayılmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Söylentileri kimler yaymıştı?

Bu transferle ilgili haberler spor basınında büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle şu saygın kaynaklar ve yayınlar, Real Madrid'in Olise'ye ciddi ilgi gösterdiğini iddia etmişti:

  1. Fabrizio Romano (ünlü insider)

  2. Marca ve AS (Madrid yayınları)

  3. Mundo Deportivo (Barselona yayını)

Real Madrid tarafından yapılan bu hızlı ve sert yalanlamanın ardından, yetenekli Fransız kanat oyuncusunun Madrid'e transferiyle ilgili tartışmalara resmen nokta konuldu.

Real MadridMichael OliseBayern MünihFabrizio RomanoMarca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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