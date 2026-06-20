Morten Hjulmand Sporting'e veda etti: Ruben Amorim onu Milan'a çağırıyor

·26·Spor
Morten Hjulmand Sporting'e veda etti: Ruben Amorim onu Milan'a çağırıyor

Sporting Lizbon kaptanı Morten Hjulmand, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmaya karar verdi. Danimarkalı orta saha oyuncusu, takım arkadaşları ve teknik ekiple çoktan vedalaştı. Bir sonraki durağı olarak İtalya'nın Milan kulübü ana aday olarak görünüyor. Bu transferin sadece kulüp için bir güçlenme değil, aynı zamanda futbolcu ile eski hocası Ruben Amorim arasındaki yeni bir iş birliğinin başlangıcı olması bekleniyor. Bunu Goal.com bildiriyor.

Record gazetesinin verdiği bilgilere göre, 26 yaşındaki futbolcu Lizbon'dan ayrılma vaktinin geldiğini hissediyor. Sporting formasıyla üç yıl geçiren Hjulmand, geçen yıl da takımdan ayrılmaya yakındı ancak o dönem kulüp yönetimi transfere engel olmuştu. Bunun karşılığında yönetim, bu yılın yazında uygun bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu serbest bırakma sözü vermişti.

Ruben Amorim faktörü ve Serie A'ya dönüş

Hjulmand'ın transferinde en önemli rolü Milan teknik direktörü Ruben Amorim oynuyor. Futbolcuyu 2023 yılında Lizbon'a getiren ve kaptanlık bandını teslim eden kişi Amorim'di. Teknik adam, Danimarkalı orta saha oyuncusunu sisteminin merkezi figürü olarak görüyor ve Rossoneri yönetimiyle transferini çoktan görüştü. Goal.com'un haberine göre Amorim, Hjulmand'ı her türlü üst düzey kulüp için ideal bir ön libero olarak değerlendiriyor.

Futbolcu için İtalya şampiyonası yabancı değil. Sporting'e geçmeden önce Lecce forması giymiş ve Serie A atmosferine adapte olmuştu. Bu nedenle, Hjulmand'ın yeniden İtalya'ya dönmesi ve kendisini üst düzey bir takımda denemesi, kariyerinde mantıklı bir adım olarak görünüyor.

Rekabet ve transfer bedeli

Milan ana aday olsa da transfer yarışı kolay geçmeyecek. Atletico Madrid ve İngiltere Premier League'in birçok önde gelen kulübü Hjulmand ile ilgileniyor. Sporting yönetimi futbolcuyu "makul bir bedel" karşılığında bırakma sözü vermiş olsa da, rekabet fiyatın yükselmesine neden olabilir. Benzer bir durum daha önce Viktor Gyokeres transferinde de yaşanmıştı.

Mevcut hesaplamalara göre, İngiltere veya İspanya'dan beklenmedik yüksek teklifler gelmezse, Milan bu transferi 35-40 milyon euro civarında tamamlayabilir. Kulüp içinde bu pozisyon için böyle bir harcama konusunda tereddütler olsa da, "Amorim etkisi" nihai kararı etkileyecektir. Teknik adam, güvenilir generalini San Siro stadyumunda görmeyi çok istiyor.

Bu transfer gerçekleşirse, Milan'ın orta sahası önemli ölçüde güçlenecek. Hjulmand'ın liderlik vasıfları ve antrenörün felsefesini mükemmel şekilde anlaması, takımın gelecek sezondaki sonuçlarına şüphesiz olumlu etki edecektir. Şu an için taraflar nihai anlaşma üzerinde çalışıyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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