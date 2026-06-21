Grup Liderliği Mücadelesi: Almanya – Fildişi Sahili İlk 11'leri
Taşkent saati ile 01:00da başlayacak olan E Grubu'nun kritik karşılaşması öncesinde heyecan dorukta. İlk turda 3'er puan toplayan iki ekipten kazanan, Toronto'daki bu maçla grup liderliğini koltuğuna oturacak.
Hatırlatmak gerekirse, 1. turda Almanlar Curaçao'yu 7:1 skorla mağlup ederken, Fildişi Sahili milli takımı Ekvador karşısında 1:0 skorla zorlu ama kritik bir galibiyet elde etmişti.
Onaylanan ilk 11'ler:
Fildişi Sahili
Manuel Neuer (GK)
Yahia Fofana (GK)
Jonathan Tah
Wilfried Singo
Nico Schlotterbeck
Gislin Konan
Nathaniel Brown
Emmanuel Agbadu
Joshua Kimmich
Odilon Kossounou
Felix Nmecha
Franck Kessie
Aleksandar Pavlovic
Inao Ulai
Leroy Sane
Ibrahim Sangare
Jamal Musiala
Amad Diallo
Florian Wirtz
Ousmane Diomande
Kai Havertz
Boniface Bonny
Maç Öncesi Önemli Noktalar:
Hücum Gücü: Almanya, ilk maçtaki görkemli sonuçtan sonra (Musiala, Wirtz ve Havertz o maçta gol atmıştı) hücum temposunu düşürmemeye çalışacak.
Disiplinli Savunma: «Filler», Ekvador maçında olduğu gibi disiplinli bir savunma yapmayı ve Franck Kessie önderliğindeki fiziksel olarak güçlü orta saha ile Avrupa devinin kombinasyonlarını bozmayı hedefliyor.
Bu karşılaşmayı kazanan takım, 2026 Dünya Kupası play-off (1/16 final) aşamasına erken yükselme şansı yakalayabilir. Takımlara keyifli ve gollü bir maç diliyoruz!
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