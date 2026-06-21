Grup Liderliği Mücadelesi: Almanya – Fildişi Sahili İlk 11'leri

Taşkent saati ile 01:00da başlayacak olan E Grubu'nun kritik karşılaşması öncesinde heyecan dorukta. İlk turda 3'er puan toplayan iki ekipten kazanan, Toronto'daki bu maçla grup liderliğini koltuğuna oturacak.

Hatırlatmak gerekirse, 1. turda Almanlar Curaçao'yu 7:1 skorla mağlup ederken, Fildişi Sahili milli takımı Ekvador karşısında 1:0 skorla zorlu ama kritik bir galibiyet elde etmişti.

Onaylanan ilk 11'ler:

Almanya Fildişi Sahili Manuel Neuer (GK) Yahia Fofana (GK) Jonathan Tah Wilfried Singo Nico Schlotterbeck Gislin Konan Nathaniel Brown Emmanuel Agbadu Joshua Kimmich Odilon Kossounou Felix Nmecha Franck Kessie Aleksandar Pavlovic Inao Ulai Leroy Sane Ibrahim Sangare Jamal Musiala Amad Diallo Florian Wirtz Ousmane Diomande Kai Havertz Boniface Bonny

Maç Öncesi Önemli Noktalar:

Hücum Gücü: Almanya, ilk maçtaki görkemli sonuçtan sonra (Musiala, Wirtz ve Havertz o maçta gol atmıştı) hücum temposunu düşürmemeye çalışacak.

Disiplinli Savunma: «Filler», Ekvador maçında olduğu gibi disiplinli bir savunma yapmayı ve Franck Kessie önderliğindeki fiziksel olarak güçlü orta saha ile Avrupa devinin kombinasyonlarını bozmayı hedefliyor.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, 2026 Dünya Kupası play-off (1/16 final) aşamasına erken yükselme şansı yakalayabilir. Takımlara keyifli ve gollü bir maç diliyoruz!