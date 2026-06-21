Grup Liderliği Mücadelesi: Almanya – Fildişi Sahili İlk 11'leri

·37·Spor
Grup Liderliği Mücadelesi: Almanya – Fildişi Sahili İlk 11'leri

Taşkent saati ile 01:00da başlayacak olan E Grubu'nun kritik karşılaşması öncesinde heyecan dorukta. İlk turda 3'er puan toplayan iki ekipten kazanan, Toronto'daki bu maçla grup liderliğini koltuğuna oturacak.

Hatırlatmak gerekirse, 1. turda Almanlar Curaçao'yu 7:1 skorla mağlup ederken, Fildişi Sahili milli takımı Ekvador karşısında 1:0 skorla zorlu ama kritik bir galibiyet elde etmişti.

Onaylanan ilk 11'ler:

Almanya

Fildişi Sahili

Manuel Neuer (GK)

Yahia Fofana (GK)

Jonathan Tah

Wilfried Singo

Nico Schlotterbeck

Gislin Konan

Nathaniel Brown

Emmanuel Agbadu

Joshua Kimmich

Odilon Kossounou

Felix Nmecha

Franck Kessie

Aleksandar Pavlovic

Inao Ulai

Leroy Sane

Ibrahim Sangare

Jamal Musiala

Amad Diallo

Florian Wirtz

Ousmane Diomande

Kai Havertz

Boniface Bonny

Maç Öncesi Önemli Noktalar:

  • Hücum Gücü: Almanya, ilk maçtaki görkemli sonuçtan sonra (Musiala, Wirtz ve Havertz o maçta gol atmıştı) hücum temposunu düşürmemeye çalışacak.

  • Disiplinli Savunma: «Filler», Ekvador maçında olduğu gibi disiplinli bir savunma yapmayı ve Franck Kessie önderliğindeki fiziksel olarak güçlü orta saha ile Avrupa devinin kombinasyonlarını bozmayı hedefliyor.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, 2026 Dünya Kupası play-off (1/16 final) aşamasına erken yükselme şansı yakalayabilir. Takımlara keyifli ve gollü bir maç diliyoruz!

AlmanyaFildişi SahiliTorontoManuel NeuerFranck Kessié
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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