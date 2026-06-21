Neymar Geri Dönüyor: Brezilya Yıldızının İskoçya Maçında Sahaya Çıkması Bekleniyor

·28·Spor
Neymar Geri Dönüyor: Brezilya Yıldızının İskoçya Maçında Sahaya Çıkması Bekleniyor

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının belirleyici maçı öncesinde müjdeli bir haber aldı. Takımın lideri ve ana yıldızı Neymar, sakatlığını atlatarak genel antrenmanlara geri döndü. Baldırındaki sorunlar nedeniyle turnuvanın ilk iki maçını kaçıran deneyimli hücum oyuncusunun, İskoçya karşısında oynanacak maçta yer alması bekleniyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Cumartesi günü New Jersey'deki antrenman tesislerinde Neymar topla çalışma egzersizlerine başladı. Bu durum, "Selesao"nun 10 numaralı oyuncusu olmadan hücum hattında ciddi zorluklar yaşaması nedeniyle Brezilyalı taraftarlar arasında büyük bir umut yarattı. Goal.com'un haberine göre, futbolcu rehabilitasyon sürecinin son aşamasını başarıyla tamamladı.

Ancelotti'nin Kararı ve İyileşme Süreci

Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, Haiti karşısında alınan galibiyetin ardından Neymar'ın durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. İtalyan uzman, yıldız oyuncusunu korumasına rağmen, onun kadroya dönme vaktinin geldiğini onayladı. Plana göre, 34 yaşındaki hücumcu Pazartesi gününden itibaren takımın tam taktik antrenmanlarına katılacak.

"Neymar yarın bireysel olarak, Pazartesi gününden itibaren ise tüm takımla birlikte çalışacak. İskoçya maçına hazır olacak", dedi Ancelotti. Bu haber Brezilya için sadece taktiksel değil, aynı zamanda psikolojik açıdan da çok önemli. Takımda Vinicius Junior ve Matheus Cunha gibi yetenekli oyuncular olsa da, Neymar'ın sahadaki yaratıcılığı ve tecrübesi belirleyici bir öneme sahip.

Hatırlatmak gerekirse, Neymar'a ikinci derece baldır kası çekilmesi teşhisi konulmuştu. İlk tahminlere göre iyileşmesi için üç haftaya kadar süre gerekeceği söylenmişti ancak futbolcunun vücudu beklenenden daha hızlı toparlandı. Antrenmanlarda ona savunmacı Alex Sandro eşlik ediyor.

Gruptaki Durum ve Altıncı Şampiyonluğa Doğru Adım

Brezilya şu anda C grubunda dört puanla lider durumda. Fas ile beraberlik ve Haiti karşısındaki güvenli galibiyetin ardından, beş kez dünya şampiyonu olan ekip play-off biletini neredeyse garantiledi. İskoçya maçında alınacak bir beraberlik bile onları bir üst tura taşır ancak Neymar ile birlikte takım grubu birinci sırada tamamlamayı hedefliyor.

Neymar'ın dönüşü, Brezilya'nın tarihindeki altıncı dünya şampiyonluğu yolunda temel faktörlerden biri olabilir. Kuzey Amerika sahalarında düzenlenen bu Dünya Kupası, onur hücumcusu için son fırsatlardan biri olarak görülüyor. Beklenmedik bir aksilik olmazsa, Çarşamba günü Miami'de oynanacak maçta taraftarlar yeniden Neymar'ın sihirli hareketlerinin tadını çıkarabilir.

NeymarBrezilyaWorld Cup 2026FutbolCarlo Ancelotti
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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