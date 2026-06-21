Abduqodir Husanov, Mbappe ve Son Heung-min'den Daha Hızlı Çıktı

Özbekistan milli takım savunmacısı Abduqodir Husanov, Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçlarının ardından en yüksek hıza ulaşan futbolcular sıralamasında ikinci sırayı aldı. FIFA'nın resmi istatistiklerine göre, Özbek futbolcu sahada saatte 36,5 kilometre hıza ulaştı.

Husanov bu sonuçla Norveç milli takımının forveti Erling Haaland ile eşitlendi. Haaland da ilk tur maçında saatte 36,5 kilometre hıza ulaştı.

Sıralamanın ilk sırası Avustralya milli takım oyuncusu Jordan Bos'a ait. Bos, saatte 36,7 kilometre hızla Husanov ve Haaland'ı 0,2 kilometre farkla geride bıraktı.

Abduqodir Husanov'un derecesi birçok ünlü futbolcudan daha yüksek oldu. Fransa milli takım forveti Kylian Mbappe saatte 35,1 kilometre, Güney Koreli Son Heung-min ise 35,2 kilometre hız kaydetti.

Böylece Özbek savunmacı, Dünya Kupası'nın ilk turunda sahaya çıkan en hızlı futbolculardan biri olarak kayıtlara geçti.