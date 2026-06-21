Dünya Kupası: Özbek boksörler 12 madalya kazandı

·54·Spor
Dünya Kupası: Özbek boksörler 12 madalya kazandı

Çin'in Guiyang şehrinde düzenlenen prestijli Boks Dünya Kupası sona erdi. Özbekistan Boks Federasyonu basın servisinin bildirdiğine göre, ülkemiz temsilcileri bu turnuvada başarılı bir performans sergileyerek toplam 12 madalya kazandılar.

Takım sıralaması: Erkekler yine birinci!

Özbekistan erkek milli takımı, geleneği bozmayarak dünyada eşsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı ve takım sıralamasında liderliği elde etti. Kadınlar sonuçlarının da dahil olduğu genel tabloda ise temsilcilerimiz ilk üçte yer aldı.

Erkekler takım sıralaması:

  1. Özbekistan — 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz.

  2. Kazakistan — 3 altın, 3 bronz.

  3. Fransa — 2 altın, 1 bronz.

Kadınlar ve erkekler sonuçlarının toplandığı genel tablo:

Dünya Kupası: Özbek boksörler 12 madalya kazandı

Galip gelenler ve madalya kazananlarımızla tanışın:

Dünya Kupası'nda kürsüye çıkan Özbek boksörlerin tam listesi:

Altın madalya sahipleri:

  • -60 kgAbdumalik Khalokov

  • -80 kgJavohir Ummataliyev

  • -90 kgTo‘rabek Khabibullayev

  • -57 kgNigina O‘ktamova

Gümüş madalya sahipleri:

  • -50 kgAsilbek Jalilov

  • -48 kgFarzona Fozilova

  • +80 kgOltinoy Sotimboyeva

Bronz madalya sahipleri:

  • -85 kgAkmaljon Isroilov

  • +90 kgArman Maxanov

  • -60 kgSitora Turdibekova

  • -75 kgAziza Zokirova

Özbek boks okulunun dünyadaki en güçlülerden biri olduğunu bir kez daha gösteren tüm sporcularımızı ve antrenör kadromuzu bu başarıdan dolayı tebrik ediyoruz!

ÖzbekistanGuiyangÇinKazakistanFransa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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