Dünya Kupası: Özbek boksörler 12 madalya kazandı

Çin'in Guiyang şehrinde düzenlenen prestijli Boks Dünya Kupası sona erdi. Özbekistan Boks Federasyonu basın servisinin bildirdiğine göre, ülkemiz temsilcileri bu turnuvada başarılı bir performans sergileyerek toplam 12 madalya kazandılar.

Takım sıralaması: Erkekler yine birinci!

Özbekistan erkek milli takımı, geleneği bozmayarak dünyada eşsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı ve takım sıralamasında liderliği elde etti. Kadınlar sonuçlarının da dahil olduğu genel tabloda ise temsilcilerimiz ilk üçte yer aldı.

Erkekler takım sıralaması:

Özbekistan — 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz. Kazakistan — 3 altın, 3 bronz. Fransa — 2 altın, 1 bronz.

Kadınlar ve erkekler sonuçlarının toplandığı genel tablo:

Galip gelenler ve madalya kazananlarımızla tanışın:

Dünya Kupası'nda kürsüye çıkan Özbek boksörlerin tam listesi:

Altın madalya sahipleri:

-60 kg — Abdumalik Khalokov

-80 kg — Javohir Ummataliyev

-90 kg — To‘rabek Khabibullayev

-57 kg — Nigina O‘ktamova

Gümüş madalya sahipleri:

-50 kg — Asilbek Jalilov

-48 kg — Farzona Fozilova

+80 kg — Oltinoy Sotimboyeva

Bronz madalya sahipleri:

-85 kg — Akmaljon Isroilov

+90 kg — Arman Maxanov

-60 kg — Sitora Turdibekova

-75 kg — Aziza Zokirova