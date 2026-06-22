Alexis Mac Allister: Lionel Messi gibi bir futbolcu bir daha doğmaz

Arjantin Milli Takımı ve Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, takım arkadaşı Lionel Messi hakkındaki samimi düşüncelerini paylaştı. Sekiz kez Ballon d'Or sahibi oyuncunun sahadaki hareketlerini taklit etmenin veya ondan bir şeyler öğrenmenin neredeyse imkansız olduğunu, çünkü Messi'nin yeteneğinin doğuştan gelen eşsiz bir fenomen olduğunu belirtti. Goal.com'un haberine göre.

Dünya Kupası elemeleri kapsamında Cezayir'e karşı oynanan ve 3-0'lık galibiyetle sonuçlanan maçın ardından Mac Allister, kaptanın performansı hakkında konuştu. Bu karşılaşmada Lionel Messi, hat-trick yaparak takımının başarısına büyük katkı sağladı. Mac Allister'a göre, Messi'nin sahada yaptıkları normal bir insanın mantığına sığmıyor.

“Leo ile oynamaktan keyif alıyorum, onun gibi bir futbolcu bir daha asla doğmaz. Onun yanında durup yaptıklarını izlemek tamamen farklı bir duygu. Gerçekleştirdiği hareketler normal değil. Ben sadece durumdan faydalanıyorum ve ona hayran kalıyorum,” dedi Liverpool yıldızı Goal.com'a verdiği röportajda.

Messi'den neler öğrenilemez?

Mac Allister'a göre, Messi'nin teknik becerilerini özümsemek imkansız. “Ondan bir şeyler öğrenmek çok zor. Çünkü yaptıklarını zihninizde canlandırabilirsiniz ama asla onun gibi gerçekleştiremezsiniz. Ben ondan daha çok insani özelliklerini, bu kadar büyük bir kişiliğin nasıl bu kadar mütevazı olabileceğini öğreniyorum,” diyor orta saha oyuncusu.

Cezayir maçındaki ilk golde Mac Allister, zekice bir hareketle Messi'ye yol açtı. Rodrigo De Paul'den gelen sert pası bilerek geçirdi ve top uygun konumdaki Messi'ye ulaştı. Futbolcu bu durumu şöyle açıkladı: “Pas çok sertti ve topun bana gelmediğini hemen anladım. Leo'nun arkamda olduğunu gördüm ve topu ona bıraktım.”

Bu galibiyet, Lionel Messi'nin bir dizi rekoru daha tazelemesine olanak sağladı. Altıncı Dünya Kupası turnuvasına katılımının yanı sıra, galibiyet sayısı bakımından Miroslav Klose ile eşitlendi (17 galibiyet). Ayrıca, attığı gol sayısı bakımından da turnuva tarihinin en iyi istatistiklerine yaklaştı.

Arjantin Milli Takımı, grubundaki sonraki maçlarını Avusturya ve Ürdün karşısında oynayacak. “Albiceleste”, 1962 Brezilya Milli Takımı'ndan sonra üst üste iki kez dünya şampiyonluğunu koruyan ilk takım olmayı hedefliyor. Mevcut form durumuyla Lionel Messi, bu hedefe ulaşmada takımın temel silahı olmaya devam ediyor.