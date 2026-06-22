2026 Dünya Kupası: Bugün dört heyecan verici maç oynanacak

2026 Futbol Dünya Kupası'nda grup aşamasının ikinci tur mücadeleleri devam ediyor. Bugün, 22 Haziran'da ve 23 Haziran'a bağlanan gece, 'I' ve 'J' gruplarında yer alan dört önemli karşılaşma gerçekleştirilecek.

Günün ilk maçında, son dünya şampiyonu Argentina, Avusturya milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Saat 22:00'de başlayacak olan bu mücadele, gruptaki liderlik yarışı açısından büyük önem taşıyor. Lionel Messi önderliğindeki Argentinalılar bir galibiyet daha almaya çalışırken, Avusturya favoriye karşı direnç göstermeyi hedefliyor.

Gece saat 02:00'de Fransa ve Irak milli takımları güçlerini çarpıştıracak. Kadrosunda dünya futbolunun yıldızlarını barındıran Fransızlar, maçın ana favorisi olarak görülüyor. Ancak Irak milli takımı da takım disiplini ve mücadele gücüyle bir sürprize imza atmaya çalışacak.

Saat 05:00'te Norvegia, Senegal ile karşı karşıya gelecek. Avrupa ve Afrika futbol ekollerinin karşı karşıya geldiği bu maçta hız, fiziksel mücadele ve hücum ağırlıklı bir oyun bekleniyor. Her iki takım için de sonuç, bir üst tura çıkma şansını doğrudan etkileyebilir.

Bugünkü programı, saat 08:00'de başlayacak olan Ürdün — Cezayir maçı noktalayacak. Dünya Kupası'na ilk kez katılan Ürdün, yeni bir tarihi sonuç için mücadele edecek. Deneyimli ve fiziksel olarak güçlü Cezayir ise sahaya üç puanı hedefleyerek çıkacak.

Bugünkü maçlar — 22/23 Haziran:

22:00 — Argentina — Avusturya

02:00 — Fransa — Irak

05:00 — Norvegia — Senegal

08:00 — Ürdün — Cezayir

Dünya Kupası'nın ikinci turu, ateşli ve amansız mücadeleler vaat ediyor. Özellikle Argentina — Avusturya ve Norvegia — Senegal maçlarının futbolseverler arasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor.