Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldo'yu Yedeğe Çekmeye Korkabilir

·43·Spor
Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldo'yu Yedeğe Çekmeye Korkabilir

Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası katılımı sürecinde, takım kaptanı Cristiano Ronaldo ve teknik direktör Roberto Martinez arasındaki ilişkiler yeniden gündem oldu. İngiliz futbol efsanesi Alan Shearer'a göre, 41 yaşındaki forvetin takımdaki nüfuzu o kadar yüksek ki, teknik direktör onu maç sırasında değiştirmeye bile cesaret edemeyebilir. Goal.com haberine göre.

Shearer, Ronaldo'nun küresel statüsünün ve etkisinin, standart bir futbolcu ile teknik direktör arasındaki ilişki sınırlarını aştığını belirtti. Bu durumun, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada Portekiz milli takımının taktiksel esnekliğine ciddi zarar verebileceğini ifade etti. Goal.com'un haberine göre eski forvet, teknik direktörün otoritesi konusunda şüphelerini dile getirdi.

Ronaldo'nun Dokunulmazlığı ve Taktiksel Sorunlar

Alan Shearer, Betfair'e verdiği röportajda şunları söyledi: “Roberto Martinez'in Ronaldo'yu oyundan alma yetkisi olup olmadığı asıl soru. Cristiano o kadar güçlü ki, eğer her dakika sahada olamayacağını kabul etmek istemezse, bu sistem çalışmaz. Her maçta ilk 11'de olması ve tam 90 dakika oynaması gerektiğini düşünmesi, takım için büyük bir engeldir.”

Uzmana göre, Ronaldo'nun mevcut form durumu dokunulmaz statüsüyle örtüşmüyor. Portekiz kaptanının milli takım formasıyla uzun süredir gol atamaması ve en iyi performansından uzak olması, gözlemcilerin tepkisine neden oluyor. Özellikle play-off aşamalarında bu durumun takımın genel sonucunu olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Lionel Messi ile Karşılaştırma

Shearer, Ronaldo'nun başarısız performanslarını ezeli rakibi Lionel Messi ile kıyasladı. Arjantinli yıldız Cezayir maçında hat-trick yaparak yüksek formunu sergilerken, Ronaldo sahada sinirli ve verimsiz hareketler sergiliyor. Bu durum, iki büyük futbolcu arasındaki rekabette terazinin Messi lehine eğilmesine neden oluyor.

“Lionel Messi şaşırtıcı bir şekilde oynamaya devam ediyor. Hala en iyi formunda ve takımı onun için koşmaya, ona top taşımaya hazır. Ronaldo'nun ise Messi'nin üç golünü görüp ertesi gün kötü bir maç çıkardığı için derin bir hayal kırıklığı yaşadığı belli. İçinden neler geçtiğini tahmin etmek zor değil,” diye ekledi Shearer.

Portekiz milli takımı için 2026 Dünya Kupası sadece bir şampiyonluk mücadelesi değil, aynı zamanda efsanevi Ronaldo'nun döneminin nasıl sona ereceğine dair karmaşık bir sınav haline geliyor. Roberto Martinez'in kararlarında kararlı olup olmayacağı yoksa Ronaldo'nun “gücünün” taktiksel değişikliklerin önüne mi geçeceği zamanla görülecek.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortekizDünya KupasıLionel Messi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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