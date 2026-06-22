Valeriy Kechinov: «Özbekistan Portekiz'in Sinirlerini Oldukça Zorlayacak»

·4·Spor
Valeriy Kechinov: «Özbekistan Portekiz'in Sinirlerini Oldukça Zorlayacak»

Paxtakor kulübü mezunu ve daha sonra Moskova Spartak formasıyla büyük başarılara imza atmış ünlü eski futbolcu Valeriy Kechinov, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımını destekliyor. Ünlü futbolcu, medyaya verdiği röportajda Özbek futbolunun tarihi başarısı ve temsilcilerimizin Dünya Kupası'ndaki şansları hakkında konuştu.

Özbekistan için devasa ve tarihi bir başarı

Valeriy Kechinov, milli takımımızın Dünya Kupası final aşamasına yükselmesinin ülke için gerçek bir bayram ve büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

«Burada iki farklı görüş olamaz; bu Özbekistan için devasa bir başarı. Bu sonuç için takımı, teknik heyeti ve tüm futbol sistemini takdir etmek gerekir, her biri bu onuru hak ediyor» dedi eski futbolcu.

Takım gücü ve ana liderler

Sohbet sırasında Kechinov, mevcut Özbekistan milli takımının güçlü yönlerine değindi ve takımda belirgin yıldızlar olsa da temel gücün birliktelikte olduğunu belirtti:

  • Takım oyunu: Özbekistan'ın gücü her şeyden önce bir veya iki futbolcuya değil, uyumlu ve güçlü bir takım oyununa dayanıyor.

  • Belirgin liderler: Kadroda Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev ve Abduqodir Husanov gibi güçlü liderler mevcut.

  • Yetenekli kadro: Sahanın her anında söz sahibi olabilecek ve oyunun kaderini belirleyebilecek başka yetenekli gençler de yeterince mevcut.

«Portekiz için de kolay olmayacak»

Gruptaki Portekiz ve Kongo DR milli takımlarıyla yapılacak maçlar hakkında konuşan Kechinov, rakipleri oldukça zorlu bir sınavın beklediği konusunda uyardı. Ona göre Özbekistan milli takımı, her türlü dev takım için rahatsız edici bir rakip konumunda.

«Kimse için kolay olmayacak, bu takımlar arasında Portekiz de istisna değil. Özbekistan'ın en azından Portekizlilerin sinirlerini oldukça zorlayacağını düşünüyorum» diyerek görüşlerini güvenle tamamladı Valeriy Kechinov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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