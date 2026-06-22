Manchester City, Guardiola'nın Yerine Gelecek Teknik Direktör İçin 17 Milyon Sterlin Ödeyecek

İngiltere şampiyonu Manchester City, takımdan ayrılan Pep Guardiola'nın yerine uygun bir varis bulma konusunda önemli bir adım attı. Kulüp yönetimi, İtalyan uzman Enzo Maresca'nın transferi konusunda Chelsea ile resmi anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre "Cityliler", yeni teknik direktör için Londra kulübüne yüklü bir tazminat ödeyecek. Goal.com haber veriyor.

Sky'ın verdiği bilgilere göre, Manchester City ve Chelsea arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı ve tazminat miktarı 17 milyon sterlin olarak belirlendi. Bu miktar, İtalyan teknik adamın mevcut sözleşmesinin feshedilmesi ve Etihad Stadium'a dönüşünün sağlanması için harcanacak. Bu transfer, Premier League tarihindeki teknik direktörler için ödenen en yüksek tutarlardan biri olacak.

Guardiola Geleneklerinin Devamcısı

Enzo Maresca, Manchester City için yabancı değil. 2022-23 sezonunda, kulübün tarihi treble'ı kazandığı dönemde Pep Guardiola'nın yardımcılığı görevini yürütmüştü. Bu faktör, onu takımın iç atmosferini ve taktik stilini en iyi bilen en uygun aday haline getirdi. Yönetim, Maresca'yı Guardiola'nın felsefesini sürdürebilecek tek teknik direktör olarak görüyor.

Müzakere süreci hukuki açıdan biraz karmaşık geçti. Maresca 1 Ocak'ta Chelsea teknik direktörlüğünden ayrılmış olsa da, sözleşme maddeleri gereği hala Londra kulübüne bağlıydı. İki dev ekip arasındaki birkaç aşamalı görüşmenin ardından, finansal paket konusu tamamen çözüldü ve tüm engeller kaldırıldı.

Maresca'nın Başarı Yolu

46 yaşındaki uzmanın teknik direktörlük kariyeri son yıllarda keskin bir yükselişe geçti. Manchester City'deki yardımcılık görevinden sonra Leicester City'nin başına geçti ve ilk denemesinde "tilkileri" yeniden Premier League'e döndürdü. Bu başarı, 2024 yazında Chelsea kapılarının ona açılmasını sağlamıştı.

Şimdi Enzo Maresca'nın önünde devasa bir görev var. Sadece dünyanın en güçlü takımlarından birini yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda Pep Guardiola tarafından belirlenen yüksek standartları koruması gerekecek. Chelsea için ise bu 17 milyon sterlinlik tazminat, kulübün mali durumunu stabilize etmek ve yeni projeleri gerçekleştirmek için ek bir kaynak görevi görecek.

Önümüzdeki günlerde Manchester City tarafından Enzo Maresca'nın atanmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu atama, İngiliz futbolunda yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor; zira Guardiola'nın gidişinden sonra takımın nasıl bir performans sergileyeceği tüm futbolseverler için merak konusu olmaya devam ediyor.