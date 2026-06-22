Khiara Keating Manchester City ile yeni sözleşme imzalamayı reddetti

İngiltere kadın milli takım kalecisi Khiara Keating, Manchester City'nin sunduğu yeni sözleşme teklifini reddetti. 21 yaşındaki yetenekli kalecinin mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmışken, takımdaki konumu ve oyun süresinin azlığından memnun olmadığı belirtiliyor. Bu karar, İngiltere Kadınlar Süper Ligi'ndeki (WSL) diğer kulüplerin dikkatini çekti. Goal.com haber veriyor.

BBC Sport tarafından paylaşılan bilgilere göre Keating, Manchester City'de ilk on birdeki yerini kaybettikten sonra geleceği konusunda kararsız kalmış durumda. Geçen sezon, Japon Ayaka Yamashita'nın ardından ikinci kaleci olarak kaydedildi. Bu durum sadece kulüpteki değil, milli takımdaki konumunu da olumsuz etkiliyor.

Beklenmedik düşüş ve rekabet

Khiara Keating, 2023-24 sezonunda gerçek bir keşif haline gelmişti. O dönemde henüz genç yaşta takımın bir numaralı kalecisi olmuş, 9 maçta kalesini gole kapatmış ve WSL tarihinin en genç "Altın Eldiven" sahibi olmuştu. Ancak sonraki sezonlarda sahada kaldığı süreler keskin bir şekilde azaldı.

Rakamlara bakıldığında, Keating 2024-25 şampiyonasında 12 maçta yer alırken, geçen sezon sadece 4 karşılaşmaya çıktı. İngiltere Kupası finaline kadar takıma yardımcı olup Brighton karşısında alınan 4-0'lık galibiyete katkı sağlamış olsa da, beyin sarsıntısı nedeniyle karar maçını kaçırdı.

Milli takım ve gelecek planları

Oyun pratiğinin azlığı, İngiltere kadın milli takım teknik direktörü Sarina Wiegman'ın kararlarına da yansıyor. Khiara Keating, 2026 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadroda yer almış ve çıkışını Manchester City'nin evi Etihad Stadium'da yapmıştı. Ancak son aylarda düzenli olarak kadro dışında kalıyor.

GOAL'e verdiği röportajda kaleci durumuyla ilgili şunları söylüyor: "Bu çok zordu. Günün sonunda herkes sahaya çıkmak ister, bu yüzden ligde daha az süre almak biraz moral bozucu oldu. Ancak her zaman hazır olmayı öğrendim. Önümde yeni fırsatlar olduğuna inanıyorum".

2027 Dünya Kupası yaklaşırken, Keating için düzenli oyun pratiği hayati önem taşıyor. Eğer Manchester City onu tekrar ilk on bire döndürme garantisi vermezse, kalecinin önümüzdeki yaz serbest oyuncu olarak veya mevcut transfer döneminde başka bir takıma transfer olması bekleniyor. Şu anda WSL'nin birçok önde gelen kulübü durumu yakından takip ediyor.