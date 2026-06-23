Abduqodir Husanov basın servisinin röportajında neler söyledi?

Özbekistan milli takımı ve Manchester City savunmacısı Abduqodir Husanov, ülke futbol federasyonu basın servisine verdiği röportajda Dünya Kupası'ndaki çıkışı hakkında görüşlerini paylaştı, genç futbolculara tavsiyelerde bulundu ve Dünya Kupası'na katılmanın milli takımın geleceği üzerindeki etkelerini değerlendirdi.

— Özbekistan'da futbol nasıl gelişiyor?

— Öncelikle merhaba. Şu an Özbekistan'da futbol çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Cumhurbaşkanımız bu alanı şahsen takip ediyor, büyük ilgi ve destek veriyor.

— Dünya Kupası biletini kaptığınız an neler hissettiniz?

— Bu tarihimizdeki ilk Dünya Kupası. O anki duyguları kelimelerle ifade etmek çok zor.

— Dünya Kupası'nın ilk dakikaları sizin için nasıl geçti?

— Sahaya çıktığımda kalbim çok hızlı çarpmaya başladı. Doğrusunu söylemek gerekirse, her şey çok farklıydı.

— Bir Premier League oyuncusu olarak genç futbolculara ne tavsiye edersiniz?

— En önemlisi çalışmayı asla bırakmamak. Şu an birçok scout bizi izliyor. Bence İngiltere, Fransa ve diğer güçlü liglere transferler daha yeni başlıyor.

— Çocukken İngiltere'de oynamayı hayal ettiniz mi?

— Evet, çocukluğumdan beri İngiltere'de, oradaki en güçlü üç kulüpten birinde oynamayı hayal etmiştim. Şu ana kadar her şey plana uygun ilerliyor.

— Uluslararası arenada Özbek futbolunun ne kadar tanındığını düşünüyorsunuz?

— Bu sadece bir başlangıç, önümüzde büyük planlar var. Bizi daha fazla tanımaları için daha çok çalışmalıyız. İnşallah yeni yetenekler çıkacaktır. Özbekistan artık tanınmaya başladı, bu büyük bir onur.

— Bir futbolcu için en önemli özellik nedir?

— Disiplin ve planlı bir yaşam.

— Bu Dünya Kupası takımınıza ne katacak?

— Dört yıl sonra yine bir Dünya Kupası olacak ve biz tekrar orada olmalıyız. Şu an tüm futbolcularda büyük bir motivasyon var, bu seviyede oynayabileceklerini gördüler. Herkes kendisi üzerinde daha fazla çalışmak için teşvik aldı.

— Bu Dünya Kupası'ndan sonra dünyanın Özbekistan'ı nasıl hatırlayacağını düşünüyorsunuz?

— Güçlü bir takım olarak.

Hatırlatalım, Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez futbol Dünya Kupası final aşamasına yükseldi. Grup aşamasındaki ilk maçta Kolombiya karşısında 1:3 mağlubiyetle sonuçlandı. Şimdi başantrenör Fabio Cannavaro yönetimindeki takım, gruptaki diğer iki maçta Portekiz ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.