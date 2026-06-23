Chelsea Trevoh Chalobah ile Yolları Ayırmaya Hazır: Avrupa Kulüpleri Savunmacının Peşinde

·51·Spor
Chelsea Trevoh Chalobah ile Yolları Ayırmaya Hazır: Avrupa Kulüpleri Savunmacının Peşinde

Londralı Chelsea, bu yaz transfer döneminde altyapıdan yetişen Trevoh Chalobah için gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Geçen sezon ilk 11'in önemli bir parçası olmasına rağmen, 26 yaşındaki savunmacı, takımın yeni stratejisi doğrultusunda "dokunulmazlar" listesinden çıkarıldı. Football London bu konuda haber yapmıştı. Goal.com ise haber veriyor.

Chalobah'nın Stamford Bridge'deki geleceği şu an büyük bir soru işareti. Mevcut sözleşmesinin bitmesine iki yıl var ve kulübün sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak taraflar arasında yeni bir sözleşme için müzakerelerin yürütülmemesi, futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini daha da artırıyor. Bu durum, Şampiyonlar Ligi katılımcıları da dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok prestijli kulübünün dikkatini çekti.

İtalya ve Avrupa Kulüplerinden İlgi

Şu anda savunmacı için ana adaylardan biri olarak İtalya'nın Como kulübü gösteriliyor. Cesc Fabregas yönetimindeki ekip, Serie A'ya yükseldikten sonra kadroyu güçlendirme önlemleri alıyor. Buna rağmen Como, yaz transfer planlarını henüz tam olarak şekillendirmediği için resmi müzakerelere henüz başlamış değil.

Chelsea yönetimi ve yeni teknik ekip, savunma hattını kökten reforme etmeyi hedefliyor. Goal.com'un bildirdiğine göre kulüp, Levi Colwill için uzun vadeli bir partner olabilecek yeni bir stoper arayışında. Ocak ayından beri geliştirilen bu planla, 2026/27 sezonuna kadar takım savunmasının yeni bir seviyeye taşınması öngörülüyor.

Geçen sezon Trevoh Chalobah tüm turnuvalarda 47 maça çıkarak çok yönlülüğünü kanıtladı. Hem merkezde hem de kanatta güvenilir bir performans sergileyebiliyor. Ancak kulübün yeni projesinde asıl oyuncu değil, yedek bir seçenek olarak görülüyor. Bu durum, genç ve yetenekli savunmacı için düzenli oyun süresi garantisi sunmuyor.

Londralılar için kendi akademisinden yetişen bir oyuncuyu satmak, Finansal Fair Play kurallarına uyum açısından da avantajlı görülüyor. Çünkü böyle bir transferden elde edilen gelir, kulüp raporlarında saf kâr olarak kaydedilecek. Bu da Chelsea'ye transfer piyasasında yeni alımlar için daha geniş imkanlar sağlayacak.

Sonuç olarak, Chalobah için rekabetin kızışması bekleniyor. Futbolcunun çok yönlü yetenekleri ve Avrupa tecrübesi, onu sadece İtalya'da değil, Premier League'in diğer takımları için de cazip bir aday haline getiriyor. Önümüzdeki haftalarda savunmacının yeni takımının belli olması bekleniyor.

ChelseaTransferTrevoh ChalobahFutbolPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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