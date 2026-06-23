Özbekistan, Portekiz karşısında beyaz formayla sahaya çıkacak
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Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 24 Haziran saat 22:00'de başlayacak.
Maç öncesinde FIFA temsilcileri ve iki milli takım yetkililerinin katılımıyla bir organizasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda turnuva yönetmeliği, maç düzeni ve takımların uyması gereken gereklilikler görüşüldü.
Toplantı sonucunda, Özbekistanlı futbolcuların Portekiz karşısında tamamen beyaz formayla mücadele edeceği açıklandı. Milli takım kalecisi ise yeşil forma ile sahaya çıkacak.
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