Erling Haaland Dünya Kupası'nda Norveç Rekorunu Kırdı

Erling Haaland, Dünya Kupası'nda sahada geçirdiği sadece 148 dakikada Norveç milli takımının turnuva tarihindeki en iyi golcüsü oldu. Forvet oyuncusu bu başarıya ulaşmak için dört gol attı.

Haaland'ın milli takımdaki genel istatistikleri de oldukça yüksek. Norveç formasıyla çıktığı 52 maçta rakip ağlara 59 gol gönderdi.

Böylece forvet oyuncusu, milli takımdaki maç sayısından daha fazla gol atarak, Dünya Kupası'nın henüz ilk karşılaşmalarında Norveç rekorunu kendi adına tescilledi.