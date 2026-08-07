Rodri, Real Madrid'in teklifini reddederek Barcelona'yı seçti

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, kariyerine Katalan ekibi Barcelona'da devam etme kararı aldı ve Real Madrid'in yaptığı dev finansal teklifi reddetti. Dünya şampiyonu İspanya millî takımının bu üyesinin yaz aylarında La Liga'ya dönmesi bekleniyor. Şu anda kulüpler, 60 milyon avroluk bonservis bedeli üzerinde görüşmeler yürütüyor. Goal.com haber veriyor.

WorldSoccerTalk'ın haberine göre Madrid ekibi, son haftalarda futbolcuyla kapsamlı sözleşme görüşmeleri gerçekleştirmişti. Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ve teknik direktör, bu transfer için bizzat yoğun çaba sarf etse de Barcelona'nın son dakika teklifi futbolcunun kararını değiştirdi.

Transfer detayları ve menajerin açıklaması

Futbolcunun menajeri Pablo Barquero, müvekkilinin başkent kulübünden son derece ciddi bir teklif aldığını doğruladı. Barquero, zorlu görüşmeler boyunca Real Madrid yönetiminin gösterdiği saygı ve profesyonellik için teşekkür etti.

Barquero'nun sözlerine göre Real Madrid, Dünya Kupası'nın ardından Rodri için reddedilemeyecek bir teklif sundu ve tüm şartları masaya koydu. Ancak tüm olumlu görüşmelere rağmen deneyimli orta saha oyuncusu diğer teklifi tercih etti ve kararını Madrid ekibine bildirdi.

Manchester City ve finansal faktörler

İngiltere Premier Lig'de yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimine geçen Manchester City, takımın liderini elinde tutmak için tüm gücünü ortaya koymuştu. Ancak Rodri'nin mevcut sözleşmesinin son yılına girmesi ve İspanya'ya dönmeyi kesinlikle hedeflemesi, Manchester ekibini zor durumda bıraktı.

Öte yandan Barcelona, son dönemde yüksek maaş alan birçok futbolcuyla yollarını ayırarak maaş bütçesinde büyük bir boşluk oluşturdu. Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen ve Marcus Rashford gibi oyuncuların ayrılması, Katalanlara Rodri gibi bir yıldızı kadrosuna katmak için finansal imkân sağladı.