Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki tarihi yürüyüşünün gölgesinde, internette futbolseverleri ve koleksiyonerleri şaşkına çeviren olağanüstü bir ilan ortaya çıktı. Medya raporlarına göre, oyuncularımızın imzalarını taşıyan nadir bir koleksiyon, çevrimiçi platformlardan birinde çok yüksek bir bedel karşılığında satışa sunuldu.

Koleksiyonda kimlerin imzası var?

İlan sahibinin belirttiğine göre, bu koleksiyon için nakit 16 bin dolarfiyat belirlenmiş. Bu tesadüf değil, çünkü koleksiyonda toplam 17 adet nadir ve orijinal imza yer alıyor:

Milli takımımızın yıldızları: Jaloliddin Masharipov, Otkir Yusupov, Xojiakbar Alijonov ve Abbosbek Fayzullayev.

Kulüpler ve diğer temsilciler: BMB FC kulübü oyuncuları ve milli takımımızın diğer üyeleri.

En temel nadirlik: Koleksiyon içerisinde şahsen FIFA başkanının imzası da mevcut!

Yazarın sözlerine göre, tüm imzalar tamamen orijinal olup, gerçek futbol tutkunları için yüksek koleksiyon değerine sahip paha biçilemez örnekler olarak kabul edilmektedir.

Tarihi Dünya Kupası ve bugünkü ölüm kalım savaşı!

Böylesine değerli bir koleksiyonun şu günlerde satışa çıkması tesadüf değil. Zira Özbekistan milli takımı şu anda ABD, Kanada ve Meksika sahalarında tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında mücadele ediyor.

Efsanevi İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro yönetimindeki takımımız, K grubunda kritik maçlara çıkıyor:

Çıkış maçı: 18 Haziran'da oynanan ilk maçta temsilcilerimiz Kolombiya'ya 1:3 mağlup oldu. O maçta, Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk ve şu ana kadarki tek golünü hücum oyuncumuz Abbosbek Fayzullayev kaydetti.

Büyük çarpışma bugün: Heyecan dolu dakikalar yakın! Milli takımımız tam bugün ABD'nin Houston şehrinde güçlü Portekiz'e karşı sahaya çıkacak. Ardından gruptaki son maç Kongo DR milli takımına karşı oynanacak.

Milletin umut bağladığı üçlü

Şu anda tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu ve Fabio Cannavaro taktiğinin temelini oluşturan, milli takımımızın en önde gelen figürleri olarak şu futbolcular öne çıkıyor:

Eldor Shomurodov — takım kaptanı ve deneyimli golcü. Abbosbek Fayzullayev — tarihi golün sahibi ve hücum gücü. Abduqodir Husanov — kadromuzun en değerli ve güvenilir savunmacısı.

Bugünkü şiddetli mücadelede gençlerimize sadece ve sadece zafer dileriz. İleri, Özbekistan!