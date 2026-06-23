Fabio Cannavaro: "Portekiz'den korkmuyoruz, sonuna kadar savaşacağız!"

Özbekistan Milli Takımı başantrenörü Fabio Cannavaro, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz ile oynanacak kritik maç öncesinde basın toplantısına katıldı.

İtalyan teknik adam, rakibi turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olarak değerlendirdi. Cannavaro, Portekiz kadrosunda sadece Cristiano Ronaldo'nun değil, tüm hatlarda dünya çapında futbolcuların bulunduğunu belirtti.

"Portekiz takımını analiz ettiğinizde, kanatlarda çok güçlü oyuncular olduğunu görürsünüz. Dünyanın en iyi orta saha hatlarından birine sahipler. Ayrıca, futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri de bu takımda oynuyor," dedi Cannavaro.

Başantrenör, gelecek maçın Özbekistan için çok zorlu bir sınav olacağını gizlemedi. Ancak Dünya Kupası seviyesinde olumlu bir sonuç almak için futbolcuların tek bir takım olarak hareket etmeleri ve her pozisyonda maksimum güç harcamaları gerektiğini vurguladı.

"Kolay bir maç olmayacak. Ancak Dünya Kupası'ndayız. Takım olarak hareket etmeli ve çok çalışmalıyız. Sahadan olumlu bir sonuçla ayrılmanın tek yolu budur," diye ekledi teknik adam.

Cannavaro'nun sözlerine göre, Özbekistan teknik heyeti Portekiz'in futbol felsefesini ve oyun tarzını detaylıca inceledi. Roberto Martinez'in öğrencileri topa sahip olmayı, kısa paslarla tempoyu belirlemeyi ve rakip savunmayı açmayı seviyor.

Portekiz, genellikle maçın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi ele almaya çalışır. Mümkün olduğunca erken gol atıp maçı kendi lehine çevirmek ve sürecin geri kalanını kontrol etmek isterler.

"Top hakimiyetiyle oyunu yönetmeyi severler. Ayrıca maça çok aktif başlamaya çalıştıklarını biliyoruz. Çünkü savunmayı mümkün olduğunca hızlı delip maçı kendi lehlerine çevirmek istiyorlar," dedi Cannavaro.

Özbekistan Milli Takımı da rakibin bu yönlerine karşı özel bir plan hazırladı. İtalyan çalıştırıcı, bir stratejinin olduğunu ancak bunu sahada doğru ve disiplinli bir şekilde uygulamanın belirleyici olacağını söyledi.

"Buna hazırlandığımızı düşünüyorum. Kendi planımız ve stratejimiz var. Sahada kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız," dedi.

Cannavaro, Portekiz'in gücünü kabul ederken, Özbekistan'ın rakibin isminden ve yıldızlarından korkmadığını bir kez daha vurguladı. "Beyaz Kurtlar", maç boyunca tüm imkanlarını seferber ederek son dakikaya kadar savaşmaya kararlı.

"Çok güçlü bir takıma karşı sahaya çıktığımızın farkındayız. Ancak daha önce de söylediğim gibi, bundan korkmuyoruz. Elimizden gelen en iyi futbolu göstermeye ve maç sonuna kadar savaşmaya çalışacağız," dedi başantrenör.

Basın toplantısında ana odak noktası Cristiano Ronaldo oldu. Cannavaro, Portekizli forveti futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak tanımladı. Ancak Portekiz'in sadece Ronaldo'dan ibaret olmadığını özellikle belirtti.

Rakibin hem ilk on birinde hem de yedek kulübesinde maçın kaderini değiştirebilecek yüksek seviyeli futbolcular var. Bu nedenle Özbekistan'ın sadece bir yıldıza değil, tüm takıma karşı tetikte olması gerekiyor.

"Sadece Ronaldo'ya karşı oynamıyoruz. O, futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri. Ancak Portekiz sadece Ronaldo'dan ibaret değil. İlk on birlerinde ve yedeklerinde çok sayıda güçlü futbolcu var," dedi Cannavaro.

Bununla birlikte, İtalyan teknik adam, ceza sahası içinde Ronaldo'ya bir an bile özgürlük tanımanın tehlikeli olduğunu kabul etti. Deneyimli forvet; duran toplarda, hava toplarında ve açık oyunda her an gol atma yeteneğine sahip.

"Ceza sahasında Ronaldo'yu bir saniye bile gözden kaçıramazsınız. Duran toplarda da oyun akışında da her an gol atabilir. Bu nedenle tüm maç boyunca maksimum düzeyde dikkatli olmalıyız," diye belirtti antrenör.

Cannavaro, milli takıma geldikten sonra futbolcuların fiziksel durumlarını iyileştirmeye büyük önem verildiğini bildirdi. Milli takım oyuncuları farklı ülkelerde ve liglerde faaliyet gösterdikleri için hazırlık seviyeleri aynı değildi.

Bazı futbolcularda sezon boyunca biriken yorgunluklar veya başka sorunlar vardı. Buna rağmen, Kolombiya maçında takımın karşılaşmayı yüksek tempoda tamamlaması antrenörde olumlu bir izlenim bıraktı.

"Son maçta futbolcuların durumunun iyi olduğunu gördüm. Takım maçı yüksek tempoda bitirdi ve herkes kendini iyi hissetti," dedi Cannavaro.

Başantrenör, futbolda sadece ne kadar mesafe katedildiğine veya kaç sprint atıldığına bakarak sonuç çıkarmayı doğru bulmuyor. Ona göre teknik beceri, topun hareket hızı, pas kalitesi ve top kaybı yapmamak da fiziksel göstergeler kadar önemli.

"Sadece fiziksel istatistiklere bakmayı sevmiyorum. Sonuçta en önemlisi topa nasıl hakim olduğunuz, nasıl pas verdiğiniz ve topu ne kadar az kaybettiğinizdir," dedi teknik adam.

Cannavaro, basit bir örnekle top kaybının takım enerjisine ne kadar büyük etkisi olduğunu açıkladı. Eğer bir futbolcu veya takım maç boyunca topu çok kez kaybederse, onu geri almak için aynı miktarda ekstra güç harcamak zorunda kalır.

"Eğer oyun sırasında topu 20 kez kaybederseniz, onu geri almak için 20 kez koşmanız gerekir. Bu çok önemli bir faktör," dedi.

Portekiz'in istatistiklerinin birçok alanda yüksek olduğunu Özbekistan teknik heyeti iyi biliyor. Rakip, topla hızlı ve isabetli hareket etmesiyle ve baskı altında bile teknik hataları az yapmasıyla öne çıkıyor.

Bu nedenle Cannavaro, öğrencilerinden düzensiz ve amaçsız koşmalarını değil, her hareketi doğru hesaplamalarını talep ediyor.

"Mesele çok koşmak değil, doğru koşmak. Topu kaybetmemek ve onu nerede geri alacağını bilmek çok önemli," dedi başantrenör.

Portekiz maçı, Özbekistan için Dünya Kupası'ndaki bir diğer dev sınav olacak. "Beyaz Kurtlar", rakibin güçlü yönlerini kısıtlayarak, topla güvenli hareket ederek ve son düdüğe kadar disiplini koruyarak olumlu bir sonuç için mücadele edecek.