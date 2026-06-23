2026 Dünya Kupası: Cezayir, Ürdün'ü Mağlup Ederek İradeli Bir Galibiyet Aldı

·2·Spor
2026 Dünya Kupası: Cezayir, Ürdün'ü Mağlup Ederek İradeli Bir Galibiyet Aldı

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Ürdün ve Cezayir milli takımları arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maç Ürdün için başarılı başladı. Takımın oyuncusu Al-Rashtan rakip ağları sarsarak skoru açtı. Ardından Ürdünlüler elde ettikleri üstünlüğü korumaya çalıştılar.

Ancak ikinci yarıda Cezayir oyun temposunu artırarak rakip kaleye baskıyı yoğunlaştırdı. Afrika temsilcisinin çabaları 69. dakikada meyvesini verdi. Benbuali gol atarak durumu eşitledi.

Karşılaşmanın 82. dakikasında ise Guiri galibiyet golünün sahibi oldu. Böylece önce gol yiyen Cezayir, durumu lehine çevirerek kritik üç puanı hanesine yazdırdı.

Ürdün futbolcuları maç boyunca ciddi direnç göstermiş olsa da son dakikalarda sonucu değiştirmeyi başaramadı.

2026 Dünya Kupası. G Grubu. 2. Tur
23 Haziran. Santa Clara. Levi's Stadium
Ürdün — Cezayir 1:2
Goller: Ar Rashdan 36 — Benbuali 69, Guiri 82.

Ürdün — Abu Layla, Haddod, Nassib, Alarab, Abudahab, Abu Taha, Ar Rashdan, Ar Ravabdeh, Almardi, Olvan, At Tamari.
Cezayir — Zidan, Belgali, Ait-Nuri, Bensebaini, Mahdi, Zirrukiy, Boudaoui, Mazia, Mahrez, Chaibi, Guiri.

Grup aşamasının üçüncü turunda Cezayir, Avusturya milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Ürdün ise dünya kupasının ana favorilerinden biri olan Arjantin ile güç denemesine çıkacak.

Her iki takım için de son tur maçları, bir üst tura çıkma şansları açısından büyük önem taşıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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