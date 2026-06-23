Julian Alvarez Atletico Madrid'den ayrılmak istiyor: Forvet Barcelona'yı hayal ediyor

Arjantin milli takımı ve Atletico Madrid forveti Julian Alvarez beklenmedik bir açıklama yaptı. Yetenekli futbolcu, Madrid kulübünden ayrılma isteğini açıkça belirterek kariyerine başka bir takımda devam etmek istediğini bildirdi. Bu durumun, yaz transfer penceresi öncesinde Avrupa futbol piyasasında büyük bir yankı uyandırması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

ESPN'in haberine göre, 26 yaşındaki forvet, Arjantin milli takımının Avusturya karşısında aldığı galibiyetin ardından geleceği hakkında konuştu. Alvarez, kulüp yönetimiyle çoktan görüştüğünü ve ayrılığın tüm taraflar için en uygun yol olduğunu belirtti. Futbolcu, çocukluk hayalini gerçekleştirme vaktinin geldiğine işaret etti.

Şu anda Alvarez için ana aday olarak Katalonya'nın Barcelona kulübü gösteriliyor. Takımdan ayrılan Robert Lewandowski'nin yerine uygun bir aday arayan "Bordo-Mavililer" için Arjantinli forvet bir numaralı hedef haline geldi. Bilgilere göre, futbolcunun kendisi de özellikle Camp Nou'da forma giymek istiyor.

Transfer piyasasındaki mücadele ve finansal engeller

Julian Alvarez, 2024 yılında 95 milyon euro karşılığında Manchester City'den Atletico Madrid'e katılmıştı. Kulüple olan mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, Madrid kulübüne müzakerelerde üstünlük sağlıyor. Buna rağmen, futbolcunun ayrılma isteği yönetim ve teknik heyet arasında ciddi huzursuzluklara yol açtı.

Atletico Madrid yönetimi, Barcelona kulübünün hamlelerine öfkeli. Kulüp yetkilileri, Katalanları medya aracılığıyla baskı kurmakla ve futbolcunun fikrini değiştirmeye çalışmakla suçluyor. Madridlilerin, ezeli rakiplerine bir futbolcu satmak istememesi durumu daha da karmaşıklaştırıyor.

Forvet için mücadeleye sadece Barcelona değil, diğer devler de katıldı. PSG ve Arsenal durumu yakından takip ediyor. Ayrıca, Real Madrid'in de Alvarez için 150 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ancak bunun reddedildiği yönünde haberler yayıldı. Alvarez'in transfer değeri, çok yönlülüğü ve yaşı göz önüne alındığında oldukça yüksek değerlendiriliyor.

Eğer Barcelona bu transferi gerçekleştirmek istiyorsa, hızlı hareket etmeli. Çünkü diğer zengin kulüplerin müdahalesi fiyatın daha da yükselmesine neden olabilir. Şimdilik Diego Simeone'nin ekibi yıldızını kolayca bırakmak istemiyor, ancak futbolcunun açık muhalefeti durumu değiştirebilir.