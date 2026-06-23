Atletico Madrid, Julian Alvarez transferi için Arsenal ile sürpriz anlaşmaya hazır

·3·Spor
Atletico Madrid, Julian Alvarez transferi için Arsenal ile sürpriz anlaşmaya hazır

Atletico Madrid, forvet Julian Alvarez ile ilgili planlarını radikal bir şekilde değiştirdi. İspanyol kulübü yönetimi, Arjantinli futbolcuyu ana rakiplerinden biri olan Barcelona'ya kaptırmama kararı aldı. Bunun yerine Madrid ekibi, Londra kulübü Arsenal ile sansasyonel bir takas anlaşmasını değerlendiriyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

COPE'nin haberine göre, Julian Alvarez'i Katalan kulübüne satmamak Atletico yönetimi için bir "onur meselesi" haline geldi. Kulüp yetkilileri, yerel ligdeki rakiplerini güçlendirme niyetinde olmadıklarını kesin bir dille ifade ettiler. Bu nedenle tüm dikkatler İngiltere Premier League'e, özellikle de Arsenal ile gerçekleştirilebilecek karmaşık bir transfer operasyonuna çevrildi.

Viktor Gyokeres ve Julian Alvarez takası

Önerilen anlaşmaya göre Julian Alvarez, Londra'daki Emirates Stadium'un yolunu tutacak. Buna karşılık Atletico Madrid, Arsenal'in radarında olan İsveçli golcü Viktor Gyokeres'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu operasyon sadece bir oyuncu takası değil, aynı zamanda önemli miktarda ek ödemeyi de içeriyor.

Bilgilere göre, bu anlaşma kapsamında nakit tazminat miktarının yaklaşık 60 milyon Euro olması bekleniyor. Atletico yönetimi, Viktor Gyokeres'i takıma getirerek hücum hattındaki sorunları çözmeyi ve gerçek bir "9 numara"ya sahip olmayı planlıyor.

Gazeteci Manolo Lama'nın belirttiğine göre, Atletico yönetimi Julian Alvarez konusunda tavizsiz bir tutum sergiliyor. Yabancı kulüplerden uygun bir teklif gelmezse, kulüp futbolcuyu yedek kulübesinde tutma pahasına bile takımda tutmaya hazır. Bu durum, Arjantinli forvetin geleceğiyle ilgili durumu daha da ciddileştiriyor.

Viktor Gyokeres Madrid'e transfer olursa, bu durum kulüp kadrosunda bir "domino etkisi" yaratabilir. Özellikle yeni forvetin gelişi, takımın bir diğer forveti Alexander Sorloth ile vedalaşmanın önünü açacaktır. Diego Simeone, taktiksel açıdan aynı profildeki iki futbolcuyu tutmak yerine, daha mobil ikinci bir forvet aramayı tercih ediyor.

Şu anda müzakereler devam ediyor ve transfer penceresi kapanana kadar bu sürpriz takasın gerçekleşme ihtimali yüksek. Arsenal için de Julian Alvarez gibi çok yönlü bir hücumcuyu kadrosuna katmak, şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağlayabilir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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