Arsenal Kadroyu Güçlendiriyor: Morgan Rogers İçin 100 Milyon Sterlin Gözden Çıkarıldı

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Arsenal Kadroyu Güçlendiriyor: Morgan Rogers İçin 100 Milyon Sterlin Gözden Çıkarıldı

İngiltere Premier League'in mevcut şampiyonu Arsenal, yaz transfer dönemi için ana hedefini belirledi. Mikel Arteta'nın ekibi, hücum hattını daha da güçlendirmek amacıyla Aston Villa yıldızı Morgan Rogers'ı transfer etmeyi planlıyor. Bu transferin Londra kulübü için rekor bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor. Goal.com'un haberine göre.

The Guardian tarafından paylaşılan bilgilere göre, 23 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusu Arsenal'in transfer listesinde ilk sıraya yükseldi. Futbolcu, Kasım ayında Aston Villa ile altı yıllık sözleşme imzalamış olsa da, Emirates Stadyumu'na geçiş fikrine sıcak baktığı söyleniyor. Ancak Birmingham kulübü, lider oyuncusunu kolayca bırakmak istemiyor.

Transfer Bedeli ve Rekabet

Goal.com'un bildirdiğine göre, Morgan Rogers'ın transfer bedeli 100 milyon sterline kadar çıkabilir. Mikel Arteta futbolcunun çok yönlülüğüne yüksek değer verdiği için bu rakam Arsenal yönetimini korkutmuyor. Rogers sadece kanatlarda değil, aynı zamanda merkezde de etkili bir oyun sergileyebiliyor ve bu durum takımın taktik şemasında yeni imkanlar açıyor.

Futbolcu şu anda İngiltere milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Uluslararası arenadaki başarılı performansları, özellikle Hırvatistan galibiyetindeki katkısı, ona olan ilgiyi daha da artırdı. Arsenal'in yanı sıra Chelsea ve Avrupa'nın birçok dev kulübü de futbolcu etrafındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kadrodaki Beklenen Değişiklikler

Rogers'ın gelişi, Arsenal'in mevcut kadrosunda ciddi değişikliklere yol açabilir. Haberlere göre kulüp yönetimi, geçen sezon beklenen performansı sergileyemeyen Martin Odegaard'ın geleceğini tartışıyor. Ayrıca Londralıların, Brezilyalı hücumcu Gabriel Martinelli için gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Arsenal sadece Rogers ile sınırlı kalmak istemiyor. Kulüp gözlemcileri başka bir dizi genç yeteneği de takibe aldı:

  • Lille orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi;
  • Leicester City'nin genç yıldızı Jeremy Monga;
  • Avrupa'nın diğer liglerindeki gelecek vadeden hücum oyuncuları.
İngiltere Premier League'deki bu tür büyük transferler her zaman ilgi odağı olmuştur. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Morgan Rogers sadece Arsenal tarihinin değil, tüm lig tarihinin en pahalı transferlerinden biri olabilir. Şu an için tüm dikkatler Dünya Kupası'nın tamamlanmasına ve resmi görüşmelerin başlamasına odaklanmış durumda.

ArsenalAston VillaMorgan RogersTransferlerPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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