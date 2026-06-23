Arsenal transfer piyasasında kazandı: Londralılar Leicester yeteneğini kadrosuna kattı

·59·Spor
Arsenal transfer piyasasında kazandı: Londralılar Leicester yeteneğini kadrosuna kattı

Londralı Arsenal kulübü transfer piyasasında büyük bir zafer elde etti. "Topçular", Leicester City'nin genç yıldızı Jeremy Monga'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Mikel Arteta yönetimindeki ekip, bu yetenekli kanat oyuncusu için mücadelede Avrupa'nın birçok dev kulübünü geride bırakmayı başardı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. belirtti.

talkSPORT'un haberine göre Arsenal, 16 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 10 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Londralılar, uzun sürebilecek dava süreçlerini ve tazminat meselelerini aşmak için Leicester City ile doğrudan anlaşmaya varmayı tercih etti. Bu durum, kulübe yetenekli oyuncu için rekabette üstünlük sağladı.

İngiltere U-19 milli takımının bir üyesi olan Jeremy Monga için mücadele oldukça kıyasıyken; Manchester United, Newcastle ve Leeds United gibi yerel rakiplerin yanı sıra İtalya'dan Roma, Almanya'dan ise Bayer Leverkusen ve RB Leipzig kulüpleri de ilgi göstermişti. Ancak futbolcu, kariyerine Emirates Stadium'da devam etmeye karar verdi.

Tarihi sonuçlar ve Ruud van Nistelrooy'un itirafı

Monga, Leicester City formasıyla ilk maçına çıktığında takımı Manchester United efsanesi Ruud van Nistelrooy tarafından yönetiliyordu. Nisan 2025'te Newcastle'a karşı sahaya çıkan genç oyuncu, İngiltere üst lig tarihinin en genç debut yapan oyuncuları listesinde ikinci sıraya yükseldi. O sırada henüz 15 yaşındaydı ve 271 günlüyü

Ruud van Nistelrooy, genç futbolcunun ilk maçından sonra yeteneğini yüksek şekilde değerlendirmişti: "Hareketlerinde yüksek bir kalite görülebilir. Hızlı ve harika bir kanat oyuncusu. Jeremy fantastik bir yetenek ve çok çalışkan bir çocuk. Bu dakikaları hak etti ve gelecekte daha fazlasını başaracaktır".

Geçen sezon Monga, Championship tarihinin en genç gol atan oyuncusu oldu. Preston North End ağlarını sarsan oyuncu, sezon boyunca 27 maçta bir gol ve iki asist gerçekleştirdi. Ancak bireysel performansı, Leicester City'nin alt lige düşmesini engelleyemedi. Takımın League One'a düşmesi, futbolcunun ayrılışını hızlandırdı.

Mikel Arteta için bu transfer, takım kadrosunu gençleştirmek ve hücum hattındaki rekabeti artırmak yolunda önemli bir adımdır. Arsenal, önümüzdeki sezon sadece Premier League şampiyonluğunu korumayı değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de zafer kazanmayı hedefliyor. Jeremy Monga gibi genç yetenekler, takımın uzun vadeli stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

ArsenalLeicester CityTransferPremier LeagueFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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