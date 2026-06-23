Portekizli futbol menajeri: Ronaldo henüz en iyi formunda değil

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz milli takımı, Özbekistan milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Önemli maç öncesinde futbol menajeri Paulo Barboza, yaklaşan mücadele hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Uzmanın belirttiğine göre, Portekiz için Özbekistan maçı kolay geçmeyecek. Bazı Portekizli futbolcuların henüz en iyi form durumuna ulaşmadığını kaydetti.

Barboza, Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başlamasını bekliyor. Ancak ona göre yıldız forvet şu an için tamamen hazır değil.

«Maç kolay olmayacak. Maalesef Ronaldo ilk 11'de başlayacak. Ancak onun şu an tamamen hazır olmadığını görüyoruz. Önceki maçlarda da optimal durumunda değildi», şeklinde aktardı «Match TV» Barboza'nın sözlerini.

Futbol menajeri, Portekiz'in diğer birçok futbolcusunun da şu anda en yüksek seviyesinde olmadığını vurguladı.

«Takımdaki birçok futbolcu da şu an en iyi formunda değil», dedi.

Portekiz, Dünya Kupası'na beklenmedik bir sonuçla başladı. Takım, grup aşamasının ilk turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Portekizliler için Özbekistan maçında galibiyet çok kritik. Bu nedenle rakibin maça yüksek baskı ve aktif hücumlarla başlaması bekleniyor.

Özbekistan milli takımı ise güçlü rakibe karşı disiplinli bir oyun sergileyerek Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını almaya çalışacak.

Özbekistan ve Portekiz arasındaki karşılaşma bugün, 23 Haziran'da oynanacak. Mücadele Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak.