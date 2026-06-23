Real Madrid Savunmayı Güçlendirmek İstiyor: Jose Mourinho Arsenal Yıldızının Peşinde

·5·Spor
Real Madrid Savunmayı Güçlendirmek İstiyor: Jose Mourinho Arsenal Yıldızının Peşinde

İspanya'nın Real Madrid kulübü, yaz transfer penceresindeki hareketliliğini sürdürerek Arsenal savunmacısı Piero Hincapie'nin transferi için resmi talepte bulundu. Madrid' yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Santiago Bernabeu'daki ilk sezonu öncesinde kadroyu daha da güçlendirmeyi, özellikle sol ayaklı ve çok yönlü bir savunmacıyı takıma katmayı hedefliyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Kraliyet kulübü, Ibrahima Konate transferini bedelsiz olarak tamamlamış olsa da savunma hattındaki rekabeti artırmak istiyor. ESPN'in haberine göre Mourinho, hem merkezde hem de kanatta aynı güvenilirlikte hareket edebilen taktiksel profile sahip bir futbolcu arıyor. Ekvador milli takımının 24 yaşındaki oyuncusu Piero Hincapie, tam da bu gereksinimleri karşılayan bir aday olarak görülüyor.

Ancak bu transferi gerçekleştirmek kolay olmayacak. Hincapie, geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen'den Londra ekibine transfer olmuştu. İngiltere Premier League'in mevcut şampiyonu sayılan Arsenal, Mikel Arteta'nın şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finali yolunda önemli bir rol oynayan oyuncusuna yüksek değer biçiyor.

Madrid'in transfer stratejisi ve alternatif seçenekler

Real Madrid yönetimi, yeni alımlar yapmadan önce mali dengeyi korumak zorunda. David Alaba'nın takımdan ayrılmasının ardından kadroda beş stoper bulunuyor. Bu nedenle kulüp yetkilileri, yeni oyuncuya yer açmak amacıyla Raul Asencio için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır.

Arsenal ile Hincapie transferi konusunda anlaşmaya varılamazsa, Madrid kulübü yedek seçeneklerini de hazırladı. Manchester City savunmacısı Ruben Dias, teknik ekip için oldukça cazip bir seçenek olmaya devam ediyor ancak transfer bedelinin aşırı yüksek olması anlaşmaya engel olabilir. Ayrıca Inter'den Alessandro Bastoni da Madridlilerin radarında bulunuyor.

Borussia Dortmund yıldızı Nico Schlotterbeck'e olan ilgi ise, futbolcunun Fildişi Sahili maçında aldığı ağır sakatlığın ardından önemli ölçüde azaldı. Goal.com'un verilerine göre Real Madrid; Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Denzel Dumfries gibi büyük transferleri çoktan tamamladığı için, finansal fair-play kurallarına uymak adına bazı yedek oyuncuları acilen satması gerekiyor.

Piero Hincapie şu anda tüm dikkatini Ekvador milli takımıyla oynayacağı uluslararası maçlara vermiş durumda. Kulüpteki geleceği ve Madrid'e transfer olma ihtimali, turnuva sona erdikten ve sezon öncesi antrenmanlar başlamadan önce netleşecek.

Real MadridArsenalTransferJose MourinhoFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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