Otabek Umarov ve Shahnoza Mirziyoyeva Milli Takımı Destekliyor

Özbekistan milli takımının sıradaki karşılaşması sadece futbolseverlerin değil, birçok kamu görevlisinin de dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Otabek Umarov ve Shahnoza Mirziyoyeva'nın kızlarıyla birlikte milli takımı desteklediği anların fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Aile üyelerinin stadyumdaki varlığı taraftarlar tarafından sıcak karşılandı. Birçok kişi bunu, ülkenin ana takımına duyulan saygı ve güvenin bir başka ifadesi olarak değerlendirdi.