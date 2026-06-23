Real Madrid kadın futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi

İspanyol kulübü Real Madrid, kadın futbol dünyasında gerçek bir bomba etkisi yaratan transferi tamamladı. Yetenekli İsveçli forvet Felicia Schroder, BK Hacken'den Madrid kulübüne transfer oldu. Bu transfer, kadın futbol tarihinin en pahalı anlaşması olarak kayıtlara geçti ve spor kamuoyunun dikkatini çekti. Goal.com haber veriyor.

19 yaşındaki forvetle imzalanan sözleşme 30 Haziran 2030'a kadar, yani dört yıllığına planlandı. Real Madrid bu transferle sadece kadrosunu güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda kadın futbol piyasasındaki finansal gücünü de kanıtladı. BK Hacken kulübü de anlaşmayı onaylayarak, bu satışın kulüp ve tüm İsveç futbolu için tarihi bir olay olduğunu vurguladı.

Chelsea için beklenmedik darbe

Bu transfer, İngiliz kulübü Chelsea için büyük bir başarısızlığa dönüştü. Londralılar uzun süre Felicia Schroder'i kadrolarına katmaya çalışmış ve hatta 1,2 milyon sterlinlik rekor bir teklif sunmuşlardı. Ancak Real Madrid, son aşamada aktif davranarak rakibini geride bırakmayı başardı.

Hacken sportif direktörü Martin Ericsson, anlaşma hakkında konuşurken, transferin kulübün uluslararası arenadaki konumunu güçlendireceğini belirtti. Ericsson'a göre, Felicia Schroder'in ayrılığı kulüp için büyük bir kayıp olsa da, elde edilen gelirler kadın futbolunun geliştirilmesine hizmet edecek.

Yeni yıldızın başarıları

Felicia Schroder profesyonel kariyerine 2023 yılında başlamasına rağmen, kısa sürede dünyanın en yetenekli futbolcularından biri haline geldi. 2025 sezonunda İsveç şampiyonasının en iyi futbolcusu seçildi ve 30 golle gol krallığında zirveye yerleşti. Toplamda Hacken formasıyla 128 maça çıkıp 91 gol ve 18 asist yaptı.

Real Madrid gözlemcileri, özellikle futbolcunun UEFA Women's Europa Cup'taki performansından çok etkilendi. Turnuva boyunca 9 maçta 8 gol atarak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Final maçında ise rakip kaleye hat-trick yaparak üst düzey bir forvet olduğunu kanıtladı.

Goal.com'un haberine göre, Felicia Schroder İsveç milli takımının da kilit isimlerinden biri haline geldi. Madrid'e transferi, kadın futbolunda transfer bedellerinin hızla yükseldiğinin bir göstergesi ve gelecekte diğer dev kulüplerin de benzer büyük yatırımlar yapmasına önayak olabilir.