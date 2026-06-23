Cristiano Ronaldo Tarihi Yazdı: Portekiz, Özbekistan'ı Farkla Mağlup Etti

2026 Dünya Kupası grup aşaması kapsamında Portekiz milli takımı, Özbekistan ile karşı karşıya geldi. Roberto Martinez'in öğrencileri, karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak turnuvadaki ilk puanlarını topladı. Maçın yıldızı olan Cristiano Ronaldo, sadece duble yapmakla kalmadı, aynı zamanda dünya futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı. Goal.com haberine göre.

Maçın henüz 6. dakikasında Cristiano Ronaldo skoru açtı. Joao Cancelo'nun ortasını yakın köşeye isabetli bir şekilde gönderen forvet, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk erkek futbolcu oldu. Goal.com'un haberine göre, bu gol Portekizli yıldız için turnuva tarihindeki rekorları tazeleme yolunda önemli bir adım oldu.

Portekizliler ikinci golü beklenmedik bir şekilde buldu. Ronaldo serbest vuruşa hazırlanırken, Nuno Mendes alt köşeyi hedef alarak skoru 2-0'a getirdi. Özbekistan milli takımı, Azizjon Ganiyev'in uzaktan şutuyla cevap vermeye yaklaştı ancak VAR sistemi, atak başlangıcında Joao Cancelo'ya karşı faul yapıldığını tespit ederek golü iptal etti.

Saha Üstünlüğü ve Savunma Hataları

Maçın ilerleyen bölümlerinde de Portekiz baskısını azaltmadı. Bruno Fernandes'in harika pası sonrası Cristiano Ronaldo, Abduvohid Nematov'un kalesini ikinci kez sarsayarak dublesini tamamladı. Özbek savunmacı Abduqodir Husanov bir pozisyonda Ronaldo'nun hat-trick yapmasını engellese de, daha sonra kornerden gelen top ona çarparak kendi kalesine girdi.

Maçın son noktasını yedek kulübesinden oyuna giren Rafael Leao koydu. Onun üst köşeye gönderdiği sert şut, maçın son golü oldu. Özbekistan milli takımı kalecisi Abduvohid Nematov, Ronaldo'nun tehlikeli şutlarını birkaç kez kurtararak farkın daha da açılmasını önledi.

Bu galibiyet, Portekiz için Kongo DR ile alınan beraberliğin ardından bir nevi rehabilitasyon oldu. Özbekistan milli takımı için ise bu mağlubiyet gruptaki durumu zorlaştırıyor. Takımımızın savunmacısı Abduqodir Husanov ve kalecisi Abduvohid Nematov, maç boyunca büyük bir baskı altında mücadele etmek zorunda kaldı.