2026 Dünya Kupası: Portekiz Özbekistan'ı Ağır Bir Skorla Mağlup Etti
2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan milli takımı, turnvanın favorilerinden Portekiz ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, Roberto Martinez'in öğrencilerinin 5-0'lık net galibiyetiyle sonuçlandı. Portekiz, henüz ilk yarıda büyük bir üstünlük kurarak Özbekistan kalesine cevapsız üç gol gönderdi.
Maçın 6. dakikasında Cristiano Ronaldo perdeyi açtı. Kanattan gelen ortanın ardından deneyimli forvet, Abduvohid Ne’matov'un koruduğu kaleye topu gönderdi.
17. dakikada Portekizliler üstünlüğünü artırdı. Nuno Mendes, kullandığı serbest vuruşla Özbekistan kalecisini çaresiz bıraktı.
37. dakikada Ronaldo yeniden sahneye çıktı. 41 yaşındaki futbolcu, maçtaki ikinci golünü atarak duble yaptı. Böylece Portekiz, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Devre arasından sonra Özbekistan teknik heyeti kadroda değişikliklere gitti. Hojiakbar Alijonov ve Akmal Mozgovoy oyuna dahil edildi. Ancak Portekiz baskısını azaltmadı.
60. dakikada Abduvohid Ne’matov topu kendi kalesine gönderdi ve skor 4-0'a geldi.
Maçın 83. dakikasında oyuna sonradan giren Rafael Leão kısa süre sonra gol bulmayı başardı. 88. dakikadaki bu gol, mücadeleye son noktayı koydu: 5-0.
Bu galibiyetle Portekiz puanını dörde yükselterek K grubunda liderliğe oturdu.
Özbekistan milli takımı ise ilk iki maçta puan çıkaramadı ve grubun son sırasında kaldı.
Şimdi Fabio Cannavaro'nun öğrencilerini grup aşamasının belirleyici maçı bekliyor. Milli takımımız 28 Haziran'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
2026 Dünya Kupası. Grup Aşaması, 2. Tur
Portekiz — Özbekistan — 5:0
Goller: Ronaldo, 6, 37; Mendes, 17; Abduvohid Ne’matov, 60 (K.K.); Leão, 88.
Portekiz: Costa, Cancelo (Semedo, 46), Dias, Veiga, Mendes, Vitinha (Leão, 83), Neves, Fernandes, Neta (Conceição, 46), Felix (Trincão, 64), Ronaldo.
Özbekistan: Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov, Behruz Karimov, Sherzod Nasrullayev (Hojiakbar Alijonov, 46), Abdulla Abdullayev, Odil Hamrobekov (Akmal Mozgovoy, 46), Aziz G‘aniyev, Abbosbek Fayzullayev (Igor Sergeyev, 74), Eldor Shomurodov.
Sarı Kartlar: Veiga, 68.
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