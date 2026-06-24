Portekiz, Özbekistan'ı Ağır Bir Skorla Mağlup Etti

·139·Spor
Portekiz, Özbekistan'ı Ağır Bir Skorla Mağlup Etti

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası G Grubu ikinci turunda Portekiz'e 0-5 mağlup oldu. Houston'daki stadyumda oynanan maçta Cristiano Ronaldo iki gol attı. Ayrıca Nuno Mendes ve Rafael Leao rakip ağları sarstı, bir gol ise Abduvohid Ne’matov'un kendi kalesine attığı gol olarak kaydedildi.

Skor 6. dakikada değişti. Cristiano Ronaldo Portekiz'i öne geçirdi. 17. dakikada Nuno Mendes farkı ikiye çıkardı. Devreye yakın, 39. dakikada Ronaldo ikinci golünü atarak duble yaptı.

İkinci yarıda da Portekiz baskısını azaltmadı. 60. dakikada top Abduvohid Ne’matov'tan kaleye girerek kendi kalesine gol oldu. 87. dakikada Rafael Leao maçın son golünü kaydetti.

Portekiz, rakip kaleye 16 şut çekti ve bunlardan dokuzu isabetliydi. Özbekistan ise yedi şut denedi ve ikisini kaleye yönlendirdi.

Topla oynama oranında Portekiz %66 ile üstünlük kurdu. Özbekistan'ın oranı ise %34 oldu. Portekiz, 606 pası %92 isabetle gerçekleştirirken, Özbekistan 282 pasla %77 isabet oranına ulaştı.

Maçta Portekiz 14, Özbekistan ise 15 kez faul yaptı. Her iki takım da birer sarı kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı. Kornerlerde Portekiz 3-2 üstünlük sağladı.

Bu sonucun ardından Portekiz, iki maçta topladığı dört puanla grubun ilk sırasına yükseldi. Özbekistan ise iki mağlubiyet sonrası henüz puansız durumda.

PortekizÖzbekistanCristiano RonaldoHoustonRafael Leao
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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