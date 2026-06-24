Cristiano Ronaldo Tarihi Rekor Kırdı: Portekiz Özbekistan'ı Ağır Yenilgiyle Mağlup Etti

·38·Spor
Cristiano Ronaldo Tarihi Rekor Kırdı: Portekiz Özbekistan'ı Ağır Yenilgiyle Mağlup Etti

Dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda yeni bir tarihi başarıya imza attı. Portekiz milli takımı, grup aşamasındaki Özbekistan karşılaşmasında 5-0'lık galibiyet elde etti. Houston şehrinde oynanan bu maçta 41 yaşındaki forvet, duble yaparak hala yüksek form seviyesinde olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Goal.com'un haberine göre belirtildi.

Bu galibiyet, Portekiz'e turnuvada kritik üç puan kazandırdı. Önceki turda Kongo DR ile berabere kalan (1-1) ve eleştirilerin hedefi olan takım için bu başarı psikolojik açıdan çok gerekliydi. Sport TV'ye verdiği röportajda Ronaldo, geçen haftayı "karanlık bir dönem" olarak nitelendirdi ve kendisi hakkında çıkan "artık futboldan koptu" yönündeki yorumlara sahadaki performansıyla yanıt verdi.

Altı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu

Cristiano Ronaldo, Özbekistan ağlarına gönderdiği gollerle erkek futbol tarihinde altı farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk oyuncı oldu. Bu sonuçla uluslararası arenadaki en üretken golcü konumunu daha da sağlamlaştırdı. Ayrıca turnuvadaki gol sayısını 10'a çıkararak Portekiz efsanesi Eusebio'nun rekorunu kırdı.

Maçın henüz 6. dakikasında Joao Cancelo'nun pasını yarı volayla ağlara gönderen Ronaldo, maçtan sonra sosyal medyada dikkat çekici bir açıklama yaptı. Instagram sayfasında "Estamos aqui" (Buradayız) şeklinde bir paylaşım yaparak eleştirmenlere "Geri döndüm!" mesajı verdi. Goal.com, Ronaldo'nun bu maçtaki performansını 10 üzerinden 9 puanla değerlendirdi.

Özbekistan milli takımı için bu maç büyük bir deneyim oldu. Skor ağır olsa da Özbekistan temsilcileri güçlü rakibe karşı onurlu bir direnç göstermeye çalıştı. Ancak Portekiz'in tecrübesi ve hücum hattındaki ustalığı maçın kaderini belirledi. Bu mağlubiyet Özbekistan'ın bir üst tura çıkma şansını zorlaştırsa da, Dünya Kupası'na katılımın kendisi ulusal futbol için büyük bir başarıdır.

Ronaldo, takımının psikolojik gücü hakkında şunları söyledi: "Çok mutluyum ama en önemlisi takımın ortaya koyduğu çalışma ve birbirimize olan güvenimizdir. Hafta boyunca çok darbe aldık, bunun olacağını biliyorduk ancak takım gelişti ve hak ettiği cevabı verdi".

Şu anda Al-Nassr kulübü forması giyen yıldız için bu Dünya Kupası'nın kariyerindeki son büyük turnuva olması bekleniyor. Attığı her gol ve kırdığı her rekor sadece Portekiz için değil, tüm dünya futbolseverler için tarihi bir önem taşıyor. Portekiz milli takımı ise gruptaki durumunu iyileştirerek play-off yolunda emin adımlarla ilerledi.

FutbolCristiano RonaldoPortekizDünya KupasıÖzbekistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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