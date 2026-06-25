Marc Cucurella, Vinicius Junior için «kirli işleri» yapmaya hazır olduğunu açıkladı

·37·Spor
Marc Cucurella, Vinicius Junior için «kirli işleri» yapmaya hazır olduğunu açıkladı

Real Madrid, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Chelsea'den 55 milyon Euro karşılığında transfer edilen savunmacı Marc Cucurella, yeni takımındaki planları ve Vinicius Junior ile sahadaki iş birliği hakkında konuştu. İspanyol futbolcu, Brezilyalı yıldızın hücumdaki etkinliğini artırmak için savunmadaki tüm yükü üstlenmeye hazır. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre Cucurella, Vinicius Junior'un savunmaya dönmemesinin kendisi için bir sorun teşkil etmeyeceğini vurguladı. Ona göre, takımın ana hücum gücü olan Brezilyalı futbolcu, tüm dikkatini rakip kaleye vermelidir. Bu durum, Madrid kulübünün hücum potansiyelini daha da artıracaktır.

Saha içi görev dağılımı

«Onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Geriye gelmemesi benim için önemli değil, onun yapmak istemediği tüm işleri ben yaparım. Vinicius'un belirleyici anlarda gol atmak için tetikte olması yeterli, ben tüm «kirli işleri» yapmaya hazırım» şeklinde konuştu Cucurella, Marca'ya verdiği röportajda.

Şu anda İspanya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan savunmacı, Real Madrid gibi bir devde oynamanın büyük bir sorumluluk olduğunun farkında. Geçen sezonu kupasız kapatan ve İspanya Ligi şampiyonluğunu Barcelona'ya kaptıran «Kraliyet Kulübü» için yeni sezonda hata yapma lüksü yok.

Jose Mourinho yönetimindeki takım, Cucurella'nın yanı sıra Bernardo Silva ve Ibrahima Konate gibi yıldızları da kadrosuna kattı. Ayrıca Inter savunmacısı Denzel Dumfries'ın da yakında Madrid'e transfer olması bekleniyor. Bu transfer hamleleri, takımın geçen sezonki başarısızlıkların ardından yeniden zirveye dönme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Cucurella, Real Madrid forması giymenin kolay olmadığını ve her rakibin Madridlilere karşı hayatının maçını oynadığını itiraf etti. «Bu büyük bir meydan okuma. Real Madrid'de her maçta %100 güçle hareket etmek zorundasınız. Her takım sizi yenmek istiyor» diyor İspanyol futbolcu.

Bilgi olarak, Marc Cucurella, Chelsea formasıyla dört sezon boyunca UEFA Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Şimdi ise deneyimini ve savaşçı karakterini Santiago Bernabeu sahasında sergilemeye hazır.

Real MadridVinicius JuniorMarc CucurellaTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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