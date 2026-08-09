Muhammed Salah'a Türkiye'den alışılmadık bir hediye verildi

·3·Dünya
Muhammed Salah'a Türkiye'den alışılmadık bir hediye verildi

Mısırlı futbol yıldızı Muhammed Salahın Türkiye'nin «Trabzonspor» kulübüne transferinin ardından çevresinde bir ilginç olay daha yaşandı. Futbolcuya Trabzon ilinden bir arazi hediye edilmesi teklif edildi. Bu konuda Türk ve yabancı basın kuruluşları haber yaptı.

Edinilen bilgilere göre bu alışılmadık hediyeyi Araklı Kaymakamı Hüseyin Avni Coşkun Çebi teklif etti. Salah ile görüşmesi sırasında Trabzon'un doğal koşulları ve gelecekteki iklim riskleri hakkında konuşan Çebi, futbolcuya bu bölgeden «güzel bir arazi» teklif etti.

Yetkili, bu bölgenin gelecekte küresel ısınmanın sonuçlarından nispeten daha az etkilenebileceğini belirtti. Ona göre Trabzon, gelecekte yaşamak için elverişli bölgelerden biri olmaya devam edebilir; su kaynaklarıyla ilgili sorunlar ise bazı diğer bölgelerdeki kadar ciddi olmayabilir.

«Burası çocuklarınız ve torunlarınız için harika bir yer. Burada suyla ilgili sorunlar olmayacak ve bölge iklim değişikliğinden neredeyse hiç etkilenmeyecek», — dedi Çebi.

Bir grup erkek açık havada durarak kendi aralarında sohbet ediyor.

Belirtmek gerekir ki Salah'ın «Trabzonspor»a transferi Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. 34 yaşındaki futbolcu, Liverpool'daki dokuz yıllık kariyerinin ardından takımdan ayrılarak Türkiye kulübüne katıldı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Patriot füzeleri ve Trump'ın şartı: Ukrayna ile yeni anlaşmanın ayrıntılarıPatriot füzeleri ve Trump'ın şartı: Ukrayna ile yeni anlaşmanın ayrıntılarıBugün, 13:00Yeni NATO: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan “Mekke Savunma Paktı”nı imzaladıYeni NATO: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan “Mekke Savunma Paktı”nı imzaladıBugün, 12:55Ölümün Eşiğinden Kurtarılan Deniz Kaplumbağası Evine DönüyorÖlümün Eşiğinden Kurtarılan Deniz Kaplumbağası Evine DönüyorBugün, 12:46Uçaktaki Yolcu Acil Çıkış Kapısını Açmaya ÇalıştıUçaktaki Yolcu Acil Çıkış Kapısını Açmaya ÇalıştıBugün, 12:46Antarktika’da −43°C Soğukta Eşi Görülmemiş Kurtarma Operasyonu GerçekleştirildiAntarktika’da −43°C Soğukta Eşi Görülmemiş Kurtarma Operasyonu GerçekleştirildiBugün, 12:33Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı SalladıÇamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı SalladıBugün, 05:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti