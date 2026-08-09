Muhammed Salah'a Türkiye'den alışılmadık bir hediye verildi

Mısırlı futbol yıldızı Muhammed Salahın Türkiye'nin «Trabzonspor» kulübüne transferinin ardından çevresinde bir ilginç olay daha yaşandı. Futbolcuya Trabzon ilinden bir arazi hediye edilmesi teklif edildi. Bu konuda Türk ve yabancı basın kuruluşları haber yaptı.

Edinilen bilgilere göre bu alışılmadık hediyeyi Araklı Kaymakamı Hüseyin Avni Coşkun Çebi teklif etti. Salah ile görüşmesi sırasında Trabzon'un doğal koşulları ve gelecekteki iklim riskleri hakkında konuşan Çebi, futbolcuya bu bölgeden «güzel bir arazi» teklif etti.

Yetkili, bu bölgenin gelecekte küresel ısınmanın sonuçlarından nispeten daha az etkilenebileceğini belirtti. Ona göre Trabzon, gelecekte yaşamak için elverişli bölgelerden biri olmaya devam edebilir; su kaynaklarıyla ilgili sorunlar ise bazı diğer bölgelerdeki kadar ciddi olmayabilir.

«Burası çocuklarınız ve torunlarınız için harika bir yer. Burada suyla ilgili sorunlar olmayacak ve bölge iklim değişikliğinden neredeyse hiç etkilenmeyecek», — dedi Çebi.

Belirtmek gerekir ki Salah'ın «Trabzonspor»a transferi Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. 34 yaşındaki futbolcu, Liverpool'daki dokuz yıllık kariyerinin ardından takımdan ayrılarak Türkiye kulübüne katıldı.