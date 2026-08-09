Intel, Nova Lake-S işlemcileri için son derece güçlü grafik hazırlıyor

Bilgisayar teknolojileri pazarında lider konumda bulunan Intel, yeni nesil masaüstü işlemcileri için şimdiye kadar görülmemiş düzeyde güçlü bir dahili grafik işlemcisi (iGPU) üzerinde çalışıyor. ixbt.com'a göre Nova Lake-S (Core Ultra 400) serisindeki yeni çipler, AMD Ryzen işlemcilerin dahili grafikleriyle rekabet etmek üzere tasarlanıyor ve gelecekte kullanıcılara ayrı bir ekran kartı olmadan da yüksek performans sunması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ünlü sızıntı kaynağı Jaykihn'in paylaştığı bilgilere göre, yeni serinin en üst düzey Intel iGPU'su 12 Xe3P çekirdeği içerecek ve 40 vatt'a kadar güç tüketecek. Bu, dahili grafikler için son derece yüksek bir değer ve teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu grafik birimine sahip Nova Lake-S işlemcilerden birinin 16 hesaplama çekirdeğinden oluşması bekleniyor: Bunların 4'ü performans odaklı P-Core, 8'i enerji tasarruflu E-Core ve 4'ü düşük güç tüketimli LP-E Core çekirdekleri olacak. İşlemci toplam 16 iş parçacığını destekleyecek.

Güç sınırları ve teknik özellikler

İşlemcinin temel güç sınırı (PL1) 65 vatt olurken, maksimum değer (PL2) 154 vatt'a kadar çıkabilecek. Bu durumda yalnızca dahili grafik birimi PL2 modunda 40 vatt'a kadar güç tüketebilecek, kararlı PL1 sınırı ise yaklaşık 15–25 vatt olacak. Bu kadar yüksek enerji tüketimi nedeniyle Intel'in anakartlarda VCCGT için iki ayrı güç fazı gerektireceği tahmin ediliyor.

Bu, güçlü iGPU'nun performansının yalnızca işlemcinin kendisine ve soğutma sistemine değil, kullanıcının seçtiği anakartın özelliklerine de doğrudan bağlı olacağı anlamına geliyor. Uzmanlar, dahili grafiklerin verimliliğini artırmada önbelleğin de önemli bir rol oynadığını belirtiyor. 12 çekirdekli Xe3P'nin 20 MB kapasiteli L2 önbelleğe sahip olması bekleniyor; bu, Panther Lake'teki 12 çekirdekli Xe3 önbelleğinden dörtte bir oranında daha fazla.

Pazara çıkış tarihi ve beklentiler

Dahili grafikler için önbellek kapasitesinin büyük olması son derece önemlidir. Bunun nedeni, iGPU'nun sistemin genel RAM'ini kullanması ve bant genişliği açısından ayrı ekran kartlarının özel video belleğinin oldukça gerisinde kalmasıdır. Genişletilmiş önbellek, bu eksikliği telafi etmeye yardımcı olur.

Yeni Xe3P grafiklerinin yalnızca masaüstü cihazlarla sınırlı kalmayacağı ortaya çıktı. 12 çekirdekli grafik biriminin farklı sürümlerinin mobil işlemcilerde de kullanılması bekleniyor. Bazı Nova Lake-H mobil çiplerinin, her biri dört Xe3P bloğundan oluşan iki modül içeren sıra dışı bir yapılandırmaya sahip olacağı tahmin ediliyor. Intel'in bu büyük projesinin 2027'nin başında resmen piyasaya sürülmesi planlanıyor.