Savaştan kurtarılan aslan ağır bir hastalıkla mücadele ediyor

Ukrayna'daki savaş sırasında kurtarılarak ABD'ye götürülen Taras adlı aslanın, şu anda nadir görülen ve yaşamı tehdit eden ağır bir hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. Bu durum 8 Ağustos'ta bildirildi.

Taras, henüz dört aylık bir aslan yavrusuyken Ukrayna'dan çıkarıldı. İki kız kardeşi Lesya ve Stefaniya da onunla birlikte kurtarıldı. Üç aslan yavrusunun, Ukrayna'daki savaş sırasında Odessa'daki tren istasyonunda terk edilmiş halde bulunduğu ortaya çıktı. Yavrular egzotik hayvanların yasa dışı ticaretiyle bağlantılıydı ve çok küçük yaşta annelerinden ayrılmışlardı.

2022 yılında Taras ve kız kardeşleri, ABD'nin Minnesota eyaletindeki The Wildcat Sanctuary koruma merkezine getirildi. Ukrayna'dan ABD'ye yaklaşık 7.000 millik bir yolculuk yaptılar.

Taras koruma merkezine ilk başta iyi uyum sağladı. Ancak Mayıs 2026'da durumu değişti ve bitkin düştü. Yapılan tetkikler sonucunda aslana blastomikoz — nadir görülen ve ağır seyrede-bilen bir mantar enfeksiyonu — teşhisi konuldu. Hastalık esas olarak akciğerlerini etkiledi.

Bunun üzerine Taras için yoğun tedavi başlatıldı. Önce damar yoluyla mantar karşıtı ilaçlar verildi, ardından ağızdan alınan ilaçlarla tedaviye devam edildi. Şimdilik durumunda olumlu gelişmeler gözlemlense de uzmanlar prognoz konusunda temkinli davranıyor.

Taras'ın kız kardeşleriyle yeniden buluşması da duygusal anlardan biri oldu. Ancak ilaç tedavisi sırasında onu geçici olarak kız kardeşlerinden ayırmak gerekiyor — aslanlar birlikte beslendiğinde, diğerleri Taras için hazırlanan ilaçlı mamayı yiyebilir.