Ruben Amorim, Chelsea yenilgisinin ardından Milan futbolcularını uyardı

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Endonezya’daki yaz turnuvası kapsamında Chelsea’ye karşı oynanan hazırlık maçının 3-0’lık yenilgiyle sona ermesinin ardından takım futbolcularını sert bir şekilde uyardı. Sky Sport Italia’nın haberine göre kulüp yönetimi, gelecek hafta kadroyu küçültme ve transferler konusunda radikal kararlar alma planı yapıyor. Bu yenilgi, Milan’ın yaz sezonundaki namağlup serisini sona erdirdi. Goal.com haberine göre.

Karşılaşmada Chelsea adına João Pedro iki gol atarken, Moisés Caicedo ayağının dışıyla kaydettiği şık golle öne çıktı. Sonuç olarak İtalya’nın köklü kulübü, savunmadaki sorunlarını ve kadrodaki fazlalıkları bir kez daha açıkça ortaya koydu. Sezonun başlangıcı öncesinde teknik heyetin önündeki temel görev, ideal kadroyu belirlemek olacak.

Kadroyu küçültme ve kararlı adımlar atma zamanı

Ruben Amorim maç sonrası röportajında takımın karşı karşıya olduğu zorlu seçim hakkında açık konuştu. Portekizli teknik adama göre son iki haftalık antrenmanlar olumlu geçti, ancak kadro aşırı kalabalık. Gelecek hafta bazı futbolcularla yolların ayrılması veya durumlarının netleştirilmesi konusunda somut adımlar atılacak.

Amorim, farklı yenilgiye rağmen bu sınavın takımın gelişimi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Deneyimli teknik adam, futbolcuları alışık oldukları konfor alanından çıkararak önde baskı anlayışını denedi. Teknik direktöre göre bu oyun tarzı güçlü rakiplere karşı resmi maçlarda her zaman uygulanmayabilir, ancak gençleri üst düzey futbola hazırlamak ve onlara güven aşılamak için gerekliydi.

Kadrodaki değişiklikler ve transfer piyasasındaki sorunlar

Cakarta’daki mücadele, kadrodaki bazı değişikliklerle de akıllarda kaldı. Dünya Kupası sonrası tatilini tamamlayarak takıma dönen deneyimli Luka Modrić ile kanat forveti Rafael Leão, yaz döneminde ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. Buna karşın Youssouf Fofana ve Fikayo Tomori gibi kilit rol üstlenmesi beklenen futbolcular 90 dakikanın tamamını yedek kulübesinde geçirdi.

Milan yönetiminin en büyük baş ağrısı transfer piyasasındaki hareketsizlik değil, mevcut futbolcuları satmadan yeni oyuncuları tescil ettirmenin imkânsız olması. Maaş bütçesi ve kısıtlamalar nedeniyle sportif direktörler için öncelik, öncelikle mevcut kadroyu temizlemek haline geldi.