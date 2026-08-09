Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Romeo Lavia’yı neden oyundan almadığını açıkladı

·3·Spor
Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Romeo Lavia’yı neden oyundan almadığını açıkladı

Jakarta’da oynanan hazırlık maçında İtalya’nın Milan ekibini 3-0 mağlup eden Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, karşılaşma sırasında orta saha oyuncusu Romeo Lavia’ya yönelik kararlı yaklaşımının nedenlerini açıkladı. Bu galibiyet, takımın sezon öncesi hazırlık sürecindeki önemli aşamalardan biri oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Chelsea’nin resmi kaynaklarına dayandırılan habere göre İspanyol teknik adam, sahada yorgunluk belirtileri gösteren Lavia’nın maçı tamamlamasına izin verdi. Xabi Alonso, bu kararı futbolcunun kendisine koyduğu psikolojik engeli aşması için bilinçli olarak aldığını belirtti.

Tam maç izni ve psikolojik engel

Maç sonrası röportajında Xabi Alonso, yönetim anlayışı hakkında konuştu. Ona göre Romeo Lavia’da 90 dakikanın tamamını oynama konusunda belirli bir zihinsel engel bulunuyordu.

«Romeo Lavia’da 90 dakikanın tamamını oynama konusunda zihinsel bir engel var. Yorgundu ama ben “Bırakın oynasın, bırakın oynasın…” dedim. 90 dakikayı tamamlamasına izin verdik ve sonunda yorgun olsa da bence gerçekten mutluydu», diye konuştu Chelsea teknik direktörü.

Gelora Bung Karno Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşma, Lavia’nın üç yılı aşkın bir süre içinde 90 dakikanın tamamını oynadığı ikinci maç oldu. Ağustos 2023’te 53 milyon sterlin karşılığında Chelsea’ye transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, uyluk ve diz kaslarındaki sakatlıklar nedeniyle Londra ekibinin formasını giydiği 80’den fazla maçı kaçırmak zorunda kalmıştı.

Futbolcunun kişisel başarısı ve takım arkadaşlarının tepkisi

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Romeo Lavia, tam süreli bir sezon öncesi maçında forma giymesini sağlayan sağlık ekibine teşekkür etti. Kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda, durumundan memnun olduğunu vurguladı.

«90 dakika oynadığım için çok mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum», dedi Lavia. «Bu güven, kulüpteki tüm çalışanlarla yapılan çalışmaların ürünü. Onlar iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmeme ve sezona güçlü bir başlangıç yapmama yardımcı oldular».

Genç orta saha oyuncusu, Xabi Alonso yönetiminde çalışmaktan keyif aldığını ve teknik direktörün fikirlerinin takıma hızla yerleştiğini de sözlerine ekledi. Bu önemli sonuç ve futbolcunun azmi, takım arkadaşlarının da dikkatinden kaçmadı.

Özellikle takımın savunma oyuncusu Wesley Fofana, sosyal medya hesabında Romeo Lavia ve Levi Colwill ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak onun iradesini övdü ve iyi dileklerini iletti.

Xabi AlonsoRomeo LaviaChelseaMilanFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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