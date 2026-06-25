Pedri, Julian Alvarez'in Barcelona'ya Transferi Hakkında Konuştu

Barcelona orta saha oyuncusu Pedri, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'in Katalan ekibine katılacağı yönündeki söylentilerle ilgili görüşlerini paylaştı. Arjantinli futbolcunun Metropolitano Stadyumu'ndan ayrılma isteğini açıkça dile getirmesi transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı. Goal.com'un haberine göre.

Teledeporte'ye verdiği röportajda Pedri, dünya şampiyonu forvetin yeteneklerini övdü. Barcelona'nın her zaman dünyanın en iyi futbolcularını kadrosuna katması gerektiğini ve Julian Alvarez'in de bu oyunculardan biri olduğunu belirtti.

"Julian'ı bir futbolcu olarak çok beğeniyorum. Barcelona kadrosunda her zaman en iyilerin oynamasını istediğimi söylemiştim," diye itiraf eden Pedri, ancak 23 yaşındaki orta saha oyuncusu bu transferin gerçekleşmesi için birçok faktörün uygun olması gerektiğini de ekledi.

Transferdeki finansal ve siyasi engeller

Pedri'nin bu açıklamaları kulüp için oldukça hassas bir dönemde geldi. Şu anda Barcelona yönetimi, özellikle Deco ve Joan Laporta, kulübün karmaşık mali durumunu dengelemeye çalışıyor. Atletico Madrid'in ise yıldız oyuncusunu kolayca bırakmayacağı kesin, bu da müzakereleri daha da zorlaştırıyor.

Goal.com'un haberine göre Pedri, kulüp ve futbolcu arasındaki iç işlere karışma niyetinde olmadığını belirtti. "Kulübün veya futbolcunun işlerine müdahale etmek istemiyorum. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse ve takımımıza gelirse, onu memnuniyetle karşılarız," dedi.

Julian Alvarez'in kendisinin zaten Atletico yönetimine transfer listesine konulması için talepte bulunduğu belirtiliyor. Bilgilere göre 26 yaşındaki forvet, kariyerine özellikle "Bordo- Mavililer" forması altında devam etmeyi hayal ediyor. Barcelona'nın ise Arjantinli için yaklaşık 130 milyon Euro tutarında bir bütçe hazırladığı söyleniyor.

Kulüp yönetimi, Alvarez'i sözleşmesi sona erip Camp Nou'dan ayrılacak olan Robert Lewandowski'nin yerine temel aday olarak görüyor. Polonyalı forvetin ayrılışının takımın hücum hattında büyük bir boşluk yaratması bekleniyor ve Alvarez bu boşluğu doldurmak için en uygun seçenek olarak değerlendiriliyor.