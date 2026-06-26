Lionel Messi 39 Yaşında da Büyülemeye Devam Ediyor: Pedri Eski Takım Arkadaşı Hakkında Konuştu

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Lionel Messi 39 Yaşında da Büyülemeye Devam Ediyor: Pedri Eski Takım Arkadaşı Hakkında Konuştu

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda yaşına ve fiziksel yasalara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 39 yaşına gelmesine rağmen, efsanevi forvet Kuzey Amerika'daki turnuvada takımını galibiyetlere taşıyarak tüm dünya futbol kamuoyunu ve eski takım arkadaşlarını hayrete düşürüyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

İspanya Milli Takımı ve Barcelona yıldızı Pedri, DSports'a verdiği röportajda Messi'nin mevcut durumu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. 2020-21 sezonunda Lionel ile aynı soyunma odasını paylaşan genç orta saha oyuncusu, sekiz kez Ballon d'Or sahibi yıldızın yeteneğinin yıllar geçse de zerre kadar azalmadığını vurguladı. Pedri'ye göre, Messi'nin oyun görüşü onu diğerlerinden ayıran temel faktör.

Zeka ve Yeteneğin Uyumu

"Onunla birlikte oynama ve antrenman yapma şansına sahip oldum. O zamanlar ondan çok şey öğrenmiştim, şimdi ise oyunlarından sadece keyif alıyorum," diyor Pedri. Birçok futbolcu yaşlandıkça fiziksel performanslarının düşmesi nedeniyle zorlanırken, Lionel Messi'nin oyunu zekasıyla yönetmeye başladığını belirtti.

Pedri, Messi'nin oyun stilini analiz ederken, boşlukları bulma yeteneğine özellikle değindi: "Onu televizyondan izlediğinizde, sürekli boş alanlar aradığını görürsünüz. Futbolu diğerlerinden birkaç saniye önce görüyor ve gol atmak için nerede olması gerektiğini tam olarak biliyor. Bu yaşta bu seviyeyi korumak sadece onun yapabileceği bir şeydir."

Tarihi Rekorlar ve Sonuçlar

Goal.com'un haberine göre, Lionel Messi bu turnuvada sadece liderlik etmekle kalmıyor, aynı zamanda yüksek bir verimlilik sergiliyor. Arjantin Milli Takımı'nın turnuvadaki ilk beş golünün tamamına imza atan isim o oldu. Cezayir maçındaki hat-trick ve Avusturya maçındaki duble, 'Albiceleste'nin play-off aşamasına yükselmesini garanti altına aldı.

Şu anda Inter Miami forması giyen yıldız, Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Turnuvalarda toplam 18 golü bulunuyor. Ayrıca şu istatistiklerde de mutlak rekor sahibi:

  • Dünya Kupaları'ndaki galibiyet sayısı (18);
  • Oynanan maç sayısı (28);
  • Saha içinde geçirilen süre (2489 dakika).
Messi'nin bu başarıları Özbekistanlı futbolseverler arasında da büyük ilgi uyandırıyor. Birçok yerel uzman, 39 yaşında hala bu seviyede futbol oynamasını, spor disiplini ve profesyonelliğin en üst örneği olarak değerlendiriyor. Arjantin Milli Takımı, 2022 şampiyonluk unvanını koruma yolunda kaptanının ustalığına güvenmeye devam ediyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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