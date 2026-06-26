Liverpool, Yan Diomande için 100 milyon euro teklif ediyor: Transfer detayları

·51·Spor
Liverpool, Yan Diomande için 100 milyon euro teklif ediyor: Transfer detayları

Avrupa futbolunun en yetenekli genç yıldızlarından biri olan RB Leipzig ve Fildişi Sahili milli takım kanat oyuncusu Yan Diomande, geleceği hakkındaki söylentilere ilk kez resmi yanıt verdi. Son zamanlarda İngiliz kulübü Liverpool, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini önemli ölçüde hızlandırdı. Bundesliga ve dünya kupasındaki etkileyici performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çeken Diomande, şu anda transfer piyasasının en çok talep gören oyuncularından biri haline geldi. Goal.com'un haberine göre.

Fildişi Sahili'nin Curaçao karşısında aldığı galibiyetin ardından gazeteciler, genç yeteneğe gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği konusundaki sorularla kısa bir röportaj yaptı. Goal.com'un bildirdiğine göre Diomande, şu an için tüm dikkatini sadece milli takım maçlarına verdiğini vurguladı. Futbolcu, "Geleceğim hakkında şu an düşünmüyorum. Tüm enerjimi dünya kupasına harcıyorum, turnuvadan sonra ne olacağını zaman gösterecek" şeklinde yanıt verdi.

Liverpool'un Mohamed Salah'ın yerine planı

Liverpool yönetimi, Yan Diomande'yi takımın yaşayan efsanesi Mohamed Salah'ın yerini doldurabilecek uygun bir aday olarak görüyor. Bilgilere göre, Merseyside ekibi, yeni teknik direktör Andoni Iraola liderliğindeki yeni dönemi tam da bu yetenekli kanat oyuncusu etrafında kurmak istiyor. Liverpool yönetiminin futbolcu için 100 milyon euro (86 milyon sterlin) tutarında bir bütçe ayırmaya hazır olduğu söyleniyor.

Ancak RB Leipzig, değerli varlığını kolayca bırakmak istemiyor. Alman kulübü futbolcu için en az 130 milyon euro talep ediyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Diomande Liverpool tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak. Buna rağmen, transfer yarışında İngiliz kulübüne PSG'nin ciddi bir rakip olması bekleniyor.

PSG faktörü ve futbolcunun tercihi

Paris ekibi de durumu yakından takip ediyor. İşin ilginç yanı, Yan Diomande'nin daha önce verdiği röportajlarda PSG'ye olan sempatisini gizlememiş olması. Futbolcu, "Çocukluğumdan beri PSG taraftarıyım, babam da bu takımın sıkı bir destekçisiydi" demişti. Bu faktör, transfer sürecinde belirleyici bir rol oynayabilir ve Liverpool'un planlarının önüne geçebilir.

Şu an için futbolcunun geleceği, menajerleri ve kulüpler arasındaki görüşmelere bağlı. Diomande ise Kuzey Amerika'da devam eden turnuva sona ermeden herhangi bir nihai karar vermeyeceğini belirtti. Premier League ve Ligue 1 arasındaki bu mücadele, yaz transfer döneminin en sansasyonel olaylarından biri olmaya aday.

LiverpoolYan DiomandeTransferRB LeipzigPSG
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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