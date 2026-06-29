Julian Alvarez ve Atletico Madrid Arasındaki Bağlar Koptu: Simeone Transferine Onay Verdi

Atletico Madrid ile Arjantinli forvet Julian Alvarez arasındaki ilişkiler geri dönülemez şekilde bozuldu. Takımın teknik direktörü Diego Simeone, futbolcunun Barcelona'ya transfer olma isteğini açıkça belli etmesinin ardından, transferine yeşil ışık yakmaya karar verdi. Goal.com, bu bilgileri SPORT yayın organına dayandırarak aktarıyor. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Diego Simeone, öğrencilerinden mutlak sadakat ve takıma fedakarlık bekleyen bir teknik adamdır. Julian Alvarez'in son zamanlarda Katalan ekibine geçiş çabaları ve bu yöndeki açık sinyalleri, teknik direktörün sabrını taşırdı. Simeone artık, kadroda kalmak istemeyen bir oyuncuyla vedalaşmayı, soyunma odası atmosferini korumanın tek yolu olarak görüyor.

Barcelona'nın İlgisi ve Transfer Şartları

Barcelona sportif direktörü Deco, Arjantinli dünya şampiyonunun maçlarını uzun süredir takip ediyor. Deco, Julian Alvarez'i "Bordo-Mavililer"in hücum hattını güçlendirmek için temel aday olarak görüyor. Eski Manchester City oyuncusu da Katalonya kulübünde oynama isteğini gizlemiyor, bu durum ise Atletico Madrid yönetiminin planlarına ters düşüyor.

Futbolcu ve teknik direktör arasındaki bağlar kopmuş olsa da, Madrid kulübü yönetimi transfer konusunda Barcelona'ya kolayca taviz vermek istemiyor. Atletico yetkilileri, en yetenekli forvetlerinden birini doğrudan rakibine satmak yerine, onu yurt dışındaki liglerden birine göndermeyi tercih ediyorlar.

İspanyol futbol uzmanlarına göre, bu transferin gerçekleşmesi Joan Laporta liderliğindeki Barcelona yönetimi için finansal açıdan büyük zorluklar yaratabilir. Atletico Madrid, yıldızı için çok yüksek bir fiyat belirledi ve bu miktarın Katalanların mevcut bütçesini zorlayacağı aşikar.

Julian Alvarez'in Madrid'den ayrılma isteği kulüp içinde kimseyi şaşırtmadı. Takım yetkilileri, futbolcunun yeni meydan okumalara hazır olduğunu ve özellikle Barcelona'nın onun ilk tercihi olduğunu önceden biliyordu. Artık tüm meselelerin yaz transfer penceresindeki müzakere sürecinde çözülmesi bekleniyor.